Ranking: Mit diesem Zug reisen Sie am schönsten durch Bayern

Dreckig, eklig, kaputt - das war einmal: Die Bahn verkündet stolz, dass sich Sauberkeit und Komfort in Bayerns Zügen verbessert haben. Auf einer Strecke reist es sich besonders gut.

München - Bei den Massen an Menschen, die jeden Tag mit der Bahn fahren, ist es eigentlich kaum verwunderlich, dass es zu kleinen und größeren Hygieneproblemen kommen kann - insbesondere in einer Toilettenkabine in Schuhschachtelgröße. Dennoch haben Fahrgäste für ein Ticket bezahlt und fordern einen entsprechenden Reisekomfort. Wichtigste Punkte: Pünktlichkeit, Sauberkeit und gute Information.

Diesen Ansprüchen kann die Deutsche Bahn leider nicht immer genügen. Sie zählt zu den liebsten Prügelknaben der Deutschen.

Dabei gibt es zumindest für die bayerischen Bahnfahrer jetzt eine gute Nachricht: Saubere Züge, freundliches Zugpersonal und rechtzeitige Durchsagen – das ist die Bilanz des neuen Qualitätsrankings der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für die Regionalzüge der DB Regio Bayern.

Werdenfelsbahn ist der Spitzenreiter bei Bayerns Regiozügen

Besonders gut geht es den Fahrgästen demnach in der Werdenfelsbahn zwischen München und Garmisch-Partenkirchen.

Danach kann sich das Frankenland freuen: Auf dem zweiten Platz landet der Main-Saale-Express zwischen Bamberg und Bayreuth, gefolgt von der Mittelfrankenbahn rund um Nürnberg.

Beim Qualitätsranking kam heraus, dass sich die Bahn in den vergangenen zwei Jahren in mehreren Punkten deutlich verbessert hat. Patrick Pönisch, Marketingleiter DB Regio Bayern sagt: „Unsere Arbeit kommt beim Kunden an.“

Die Züge seien sauberer, die Toiletten seltener defekt und die Durchsagen freundlicher. Laut Bahn habe es umfangreiche Maßnahmen gegeben, um dieses Ergebnis zu erzielen. Durch verbesserte Fahrgastinformationssysteme in einigen Flotten, neue Liniennetzpläne und die Anbringung optischer Haltestelleninfos würden Fahrgäste während der Fahrt zudem noch besser informiert. „DB Regio Bayern wird auch in den kommenden Jahren intensiv daran arbeiten, die Qualität im Zugverkehr weiter zu steigern“, so Pönisch.

Das wird natürlich auch unter den wachsamen Augen der Fahrgäste passieren.

kg