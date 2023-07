Ranking kürt Deutschlands beliebteste Urlaubsorte: Ost-Bundesland läuft Bayern den Rang ab

Von: Elisa Buhrke

Die Spitzenplätze in Bayern gehen laut Ranking an Orte nahe des Walchensees und bei Schloss Neuschwanstein. © Collage IMAGO / Ulrich Wagner (links) und IMAGO / imagebroker

Bayern ist beliebte Urlaubsregion. Und doch ziehen viele Touristen offenbar einen Aufenthalt an Ost- und Nordsee den Alpen vor. Das zeigt ein neues Ranking mit insgesamt 5370 deutschen Orten.

Niederbayern/ Oberbayern/ Schwaben - Bayern ist das zweitbeliebteste Bundesland, wenn es um kleine Tourismusorte geht: Das zeigt zumindest ein neues Ranking des Online-Magazins kommunal.de, welches die beliebtesten deutschen Urlaubsgemeinden vorstellt. In der Auswertung wurden insgesamt 5370 Orte mit mindestens 1000 und weniger als 10.000 Einwohnern verglichen. Demnach zieht es Touristen in Deutschland – wenig überraschend – entweder ans Meer oder in die Berge. Bayern schafft es mit immerhin 13 Orten in die Top 50 – doch Mecklenburg-Vorpommern räumt noch stärker ab.

Ranking stellt Deutschlands beliebteste Urlaubsorte vor: Bayern erst ab Platz 7 dabei

Eingeflossen in die Analyse sind 67 Indikatoren, die kommunal.de nach eigenen Angaben mithilfe des Standortanalysetools Contor Regio ausgewertet hat. Unter anderem: Umsatz und Entwicklung von Hotels und Gaststätten, Entwicklung der Bevölkerungszahlen, das verfügbare Einkommen der Einwohner. Auch Faktoren wie Arbeitslosigkeit und Anzahl der Insolvenzen spielten eine Rolle. Nicht beachtet wurde hingegen, ob Menschen aus geschäftlichen Gründen oder zu privaten Zwecken einen Ort besuchen.

Die Orte im Ranking weisen alle weniger als 10.000 Einwohner auf – kommunal.de begründet seine Auswahl damit, dass größere Städte neben ihrer Funktion als Tourismusmagneten auch aus anderen Gründen Menschen anziehen und Geld erwirtschaften. Was in der Auswertung auffällt: Die ersten sechs Spitzenplätze liegen alle direkt an der Ost- oder Nordsee. Bayern taucht erst ab Platz 7 auf.

Urlaubsregion Bayern: Freistaat belegt 13 Plätze unter Top 50

Mit insgesamt 13 Gemeinden hat es der Freistaat dennoch in die Top 50 des Rankings geschafft – mehr Orte bietet nur Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem im Süden Bayerns haben sich die Urlaubsorte versammelt, logischerweise im Alpengebiet. Ganz vorn mit dabei ist Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf Rang 7. Kein Wunder: Die Gemeinde mit etwa 1.900 Einwohnern lockt mit wunderschönem Alpenpanorama, liegt nahe des Walchensees und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderrouten.

Auch, dass die Gemeinde Schwangau im Ostallgäu auf Rang 12 landet, ist wenig überraschend. Schließlich stehen hier die berühmten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Auf dem 15. Rang konnte der Kurort Bodenmais im Landkreis Regen offenbar mit seiner Lage im Bayerischen Wald und direkt am Silberberg überzeugen.

Bayerische Gemeinden in den Top 50 (Landkreis in Klammern) 7. Krün (Garmisch-Partenkirchen) 12. Schwangau (Ostallgäu) 15. Bodenmais (Regen) 22. Bad Füssing (Passau) 24. Rottach-Egern (Miesbach) 32. Bayrischzell (Miesbach) 34. Oberstaufen (Oberallgäu) 37. Sankt Englmar (Straubing-Bogen) 40. Oberstdorf (Oberallgäu) 42. Bad Hindelang (Oberallgäu) 45. Grainhau (Garmisch-Partenkirchen) 47. Tegernsee (Miesbach) 48. Fischen im Allgäu (Oberallgäu)

Ostsee schlägt Alpenregion: Auf Top-Rängen sind Gemeinden auf Rügen und Usedom

Überschattet werden die bayerischen Ränge jedoch von den Spitzenplätzen, die ausschließlich an Orte an der Ost- und Nordsee fallen. Offenbar zieht es viele Menschen eher ans Meer als in Bergsteiger-Regionen. So belegen das Seebad Binz und Göhren auf Rügen die Ränge 1 und 2, das Seebad Heringsdorf auf der Insel Usedom den 3. Rang und das Ostseebad Dierhagen Rang 4. Der beliebteste deutsche Nordsee-Ort ist mit Rang 5 Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein. Zudem fällt gut ein Drittel der Top 50 im Ranking auf Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern.

