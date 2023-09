Rapper Eno spricht über Treffen mit Söder-Tochter – „Es war nur das und nicht weniger“

Auf einem Bild posierte die Tochter von Markus Söder 2021 mit einem Rapper – die Gerüchteküche brodelte. In einem Podcast klärt der Musiker nun über den Kontakt der beiden auf.

München/Berlin – Zusammen cruisten die beiden im Auto in Berlin durch die Nacht: Söder-Tochter Gloria Sophia Burkandt und Rapper Eno. Den Moment hielt Burkandt 2021 auf Social Media fest und postete ein Bild – Eno zeigte darauf ein Peace-Zeichen in Richtung Kamera. Es dauerte nicht lange, bis die Gerüchteküche anfing zu brodeln.

Bandelte das Schauspielerin-Rapper-Duo gerade an? Waren die beiden gar ein Paar? Burkandt entkräftete die Beziehungsgerüchte damals schnell und schrieb auf Instagram: „My new best friend Eno“ (auf Deutsch: Mein neuer bester Freund Eno). Nun äußerte sich der Rapper ebenfalls in einem Rap-Podcast.

Anfang 2022 überraschte Söder-Tochter Gloria Sophie Burkandt mit neuem Blond-Look.

Im Februar überraschte die Tochter von Markus Söder ihre Fans mit einer optischen Veränderung. Stolz präsentierte Gloria Sophie Burkandt ihren neuen kurzen Blond-Look. Mittlerweile sind ihre Haare wieder braun.

Rapper Eno klärt über Beziehung zu Söder-Tochter Burkandt auf: „Das war mit der Kooperation gemeint“

Warum die beiden sich vor knapp zwei Jahren genau trafen, deutete die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder bereits auf Instagram an. Dort schrieb sie: „Bin sehr glücklich mit ihm als Künstler und seinem Team gemeinsam eine Art Kooperation zu machen.“ Um was genau es sich dabei handelte, ließ die Schauspielerin offen. Eno äußerte sich seinerseits nicht zum Treffen und ließ die Gerüchte unkommentiert.

Bis jetzt: Im Podcast „Deutschrap Plus“ hat Ensar Albayrak – so heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen – erzählt, was für eine Kooperation die beiden geplant hatten: „Wir waren so zusammen unterwegs, eine Zeit lang, oft getroffen, oft zusammen gegessen.“ Bei der gemeinsamen Fahrt im Auto und den Treffen der beiden sei dann die Idee entstanden, dass Burkandt in einem von Enos Musikvideos mitspielen könne. „Und das war mit der Kooperation gemeint“, so der Rapper.

Musikvideo mit Söder-Tochter – Rapper Eno schließt das nicht endgültig aus: „Ja, wer weiß“

„Sie modelt ja auch, da haben wir die Idee gehabt. Wir sagen, ja komm, mach doch mal in einem Musikvideo mit“, so der Rapper weiter. Schlussendlich wurde aus dem Musikvideo nichts. „Aber dann kam es irgendwie doch nicht zustande, weil wir zu dem Song doch kein Video gedreht haben. Dann kam kein passender Song mehr raus und dann ist die Sache so ein bisschen verflogen“, so Eno in dem Rap-Podcast. Auch nimmt er den Beziehungsgerüchten – wie bereits Söder-Tochter Burkandt – den Wind aus den Segeln: „Es war nur das und nicht mehr und nicht weniger.“

Offen bleibt aber, ob Burkandt in Zukunft nicht doch in einem Musikvideo des Rappers mitspielen wird. Das wollte Eno nicht ausschließen. „Aber wer weiß, vielleicht in Zukunft irgendwann mal?“, erklärte er bei „Deutschrap Plus“. Die Nachfrage von Moderator Shervin: „Wär auf jeden Fall ein krasser Move jetzt, passt jetzt auch beim neuen Album ein kleines Easteregg mit einzubauen.“ Söder-Tochter als Überraschungsgast im Video? Eno antwortete darauf nur kurz: „Ja, wer weiß.“

