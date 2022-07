Rassistischer Angriff auf Bayreuther Stadtrat: SPD-Politiker brutal angegriffen - Tatverdächtiger gefasst

Von: Franziska Konrad

Teilen

Der Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen wurde von einem Unbekannten angegriffen. © Twitter/@arif_tasdelen

Schockierender Vorfall in Bayreuth: Der SPD-Politiker und Stadtrat Halil Tasdelen wurde von einem Mann rassistisch beleidigt und durch einen Kopfstoß verletzt.

Update vom 9. Juli, 13.32 Uhr: Am Freitagnachmittag wurde Kommunalpolitiker Halil Tasdelen das Opfer eines rassistischen Angriffs. Nun konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Auch eine 39-Jährige soll an dem Vorfall beteiligte gewesen sein. Die Frau ist den Beamten ebenfalls bekannt. Sie sei aber zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte hat nun die Ermittlungen übernommen.

SPD-Politiker Halil Tasdelen angegriffen: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Bestätigt hat die Polizei den Namen des Angegriffenen bislang nicht . Sie teilte aber am Samstag mit, er habe Verletzungen im Gesicht davongetragen. Der Bruder des Opfers - Arif Tasdelen sagte - er und sein Bruder fühlten sich bedroht. Er hoffe, die Polizei werden den Fall konsequent aufklären und auch das Umfeld genauer unter die Lupe nehmen.

Halil Tasdelen war am Samstag zunächst nicht zu erreichen, dem „Nordbayerischen Kurier“ sagte er aber: Das schlimmste seien nicht die Schmerzen in der Nase, sondern „der Schmerz im Herzen und in der Seele“ darüber, dass „die Nazis immer noch da“ seien und „du immer noch nicht in deiner Heimat angenommen bist“.

Ursprungsmeldung:

Bayreuth - Ein rassistischer Angriff wurde in Bayreuth auf den SPD-Politiker Halil Tasdelen verübt. Der Stadtrat soll am Freitag, 8. Juli, von einem Unbekannten vor seinem Haus beleidigt, brutal angegriffen und durch einen Kopfstoß verletzt.

Rassistischer Angriff auf SPD-Politiker Halil Tasdelen - Polizei sucht Täter

Am Samstagmorgen, 9. Juli, wurde der Vorfall von der Polizei in Bayreuth bestätigt. Das 49-jährige Opfer wurde laut den Beamten im Gesicht verletzt. Zuvor sei der Politiker von einem unbekannten Mann und einer 39-Jährigen am Freitagnachmittag in „ausländerfeindlicher Weise“ beleidigt worden, so die Polizei. Anschließend attackierte der Mann den Politiker - und flüchtete über einen Hinterhof. Derzeit befindet sich der Täter noch auf der Flucht. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Über den Vorfall hatte via Twitter zunächst der Bruder des Opfers, Arif Tasdelen, berichtet. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bayern-SPD, attackierte ein Rechtsextremer den Bayreuther. „Er sagte „Scheiss Kanake, scheiß Türke“ und griff plötzlich an“, heißt es in dem Post. Dabei erlitt der Politiker einen doppelten Nasenbeinbruch.

Angriff auf SPD-Politiker Halil Tasdelen: Große Solidarität im Internet

Auch Arif Tasdelen selbst hat sich auf Twitter inzwischen zu dem Vorfall geäußert. Unter dem geteilten Post seines Bruders schreibt er: „Leider wurde ich heute Opfer eines rechtsradikalen Angriffs. Danke für die vielen aufmunternden Anrufe und Nachrichten.“

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Denn bereits am Freitag solidarisierten sich zahlreiche Menschen im Netz mit dem bayerischen Lokalpolitiker. „Gute Besserung“ wünschte ihm etwa Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). „Ich bin geschockt über diese rassistische Attacke und bin in Gedanken bei dir!“: Mit diesen Worten drückte der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher, seine Anteilnahme aus. Ähnlich emotional äußert sich der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn auf Twitter. „Unfassbar! Lieber Halil, Du hast mein Mitgefühl und meine volle Solidarität. Wir als @BayernSPD sind an Deiner Seite und kämpfen mit aller Kraft und Entschlossenheit gegen Rassismus und rechtsradikale Gewalt!“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.