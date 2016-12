Streit an Weihnachten: Mann tötet Lebensgefährtin

In Raubling

+ © Josef Reisner In diesem Haus in Raubling wurde die Frau getötet. © Josef Reisner

Rosenheim - Bei einem Streit mit ihrem Lebensgefährten ist in Raubling (Landkreis Rosenheim) eine Frau getötet worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages wegen der Auseinandersetzung im häuslichen Bereich alarmiert worden. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ihren Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ihr Lebensgefährte der Frau die tödlichen Verletzungen beigebracht. Laut dem Internetportal „Rosenheim24“ handelt es sich bei den beiden Personen um ein Ehepaar, beide sollen 75 Jahre alt sein. Der Mann ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei am Montag nicht weiter.

dpa