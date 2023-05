Michi verkauft in Bayern seine Rostlaube – und ahnt nicht, dass es der „Deal seines Lebens“ wird

Von: Armin T. Linder

Der Verkauf dieses Autos brachte die große Liebe.

Ein Geschäft mit Folgen: In Bayern verkaufte ein Mann seine alte Rostlaube zu ungewöhnlichen Konditionen - für ihn wurde das zum „Deal seines Lebens“.

Senden/Ulm - „Was war der beste ‚Schnapper‘, den ihr je gemacht habt?“, fragte kürzlich ein Reddit-Nutzer in die dortige Runde - und bekam Dutzende Antworten. Die meisten Likes kassierte ein Nutzer, der durch einen Bahn-Fehler nach eigenen Angaben bis 2033 kostenlos bundesweit Bahn fahren könne. Doch eine viel schönere Geschichte verbirgt sich hinter einem anderen Kommentar. Denn beim Verkauf seines Autos bekam ein Nutzer demnach nicht nur ein bisschen Geld - er fand dabei auch die Frau seiner Träume.

Bayern: Michi verkauft Honda-Rostlaube für 500 Euro plus Handynummer

„Habe mal mein altes Auto für 500 Euro und ihre Handynummer verkauft .... nun sind wir schon 5 Jahre verheiratet“, schreibt der User. „Übrigens hatte ich damals 100 Euro für das Auto bezahlt. Beste Investition meines Lebens und bester Deal meines Lebens.“ tz.de verrät er Details. Die natürlich nicht nachprüfbar sind, aber auch authentisch wirken.

Die Auto-Käuferin aus Bayern namens Vanessa und er, Michi, der knapp über der Bundeslandgrenze in Baden-Württemberg wohnte, hätten sich bis dahin nur flüchtig gekannt und zweimal beiläufig gesehen - „die Schwester eines guten Kumpels“ eben. Dieser habe ihm erzählt, „dass sie ein Übergangsauto sucht. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt mein Winterauto verkaufen.“ Also haben die Kumpels gefeixt: „Habe ihm dann das Auto angeboten für 500€ und die Nummer seiner Schwester.“ Das Geschäft in Senden (Bayern) kam tatsächlich zustande - zu den ungewöhnlichen Konditionen.

Vanessa und Michi sind heute glücklich verheiratet. © Reddit

Auto-Verkäufer Michi jetzt mit damaliger Käuferin verheiratet

Das sei „ursprünglich nur als Scherz gedacht“ gewesen, erinnert er sich. „Niemand hätte gedacht, dass wir wirklich zusammenkommen und heiraten.“ Doch heute seien sie „verheiratet, haben ein Haus und zwei Hunde.“ Das Ehepaar, er inzwischen 30 Jahre alt und sie 24, wohnt gemeinsam in der Nähe von Ulm.

Beim Wagen handelte es sich um einen Honda Civic, der - das zeigt obiges Foto von einem Autotreffen - die besten Tage längst hinter sich hatte. Eine echte Rostlaube eben, die längst weiter verkauft sei „an einen Schrott-Typen, der es für ein paar Euro geholt hat". Nur die Liebe zwischen Vanessa und Michi, die ist geblieben.