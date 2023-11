17-jährige Leonie aus Bayern vermisst: Wer hat sie gesehen?

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Die 17-jährige Leonie Probst aus Tegernheim ist seit Montag verschwunden. Die Polizei fahndet öffentlich und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Regensburg - Seit Montag, 6. November, ist die 17-jährige Leonie Probst aus Regensburg-Tegernheim spurlos verschwunden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte die Polizei bisher keine Hinweise auf ihren Verbleib erlangen. Nun wendet sich die Polizei mit einer öffentlichen Fahndung an die Bevölkerung.

Das Mädchen verließ laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz am Montagmorgen um 6 Uhr das elterliche Haus und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich in Begleitung eines 25-jährigen Mannes befindet. Die beiden könnten in einem hellblauen Opel Astra mit Kelheimer Zulassung unterwegs sein. Trotz Überprüfung aller bekannten Anlauf- und Kontaktadressen konnte bisher kein Hinweis auf ihren Aufenthaltsort erlangt werden.

Die 17-jährige Leonie aus Regensburg ist verschwunden. © Polizei

Jugendliche aus Regensburg-Tegernheim verschwunden: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat die Jugendliche gesehen oder kann Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen? Die Polizei gibt folgende Beschreibung heraus.

Sie ist 1,64 m groß und von kräftiger Statur.

Sie hat braune, schulterlange Haare, die sie vermutlich zu einem Zopf zusammengebunden hat.

Bei ihrer Bekleidung handelt es sich um einen weißen Jogginganzug, eine schwarze Daunenjacke und schwarze Turnschuhe mit auffälligem Muster. Zudem trägt sie eine braun-beige Handtasche.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Die Polizeiinspektion Neutraubling bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0 94 01/93 02 0 oder per Polizeinotruf 110. (ly)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.