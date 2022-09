Katze auf Reisen: „Rosie“ fuhr alleine mit dem Zug von Regensburg nach München – und zurück

Von: Felix Herz

Eine Katze auf Reisen: „Rosie“ fuhr alleine aus Regensburg nach München und wieder zurück. © Bundespolizei/dpa

Eine Katze namens „Rosie“ aus Regensburg ist am Bahnhof in den Flughafenexpress nach München gestiegen. Dort stieg sie aber nicht aus und fuhr zurück.

Regensburg – Während Rosie durch die Festzelte auf dem Oktoberfest von tausenden Menschen besungen wird, machte sich eine gleichnamige Katze aus Regensburg auf die lange Reise nach München. Einen Wiesn-Besuch hatte sie wohl aber nicht im Sinn, denn sie stieg nicht aus, sondern fuhr wieder zurück.

Katze „Rosie“ aus Regensburg auf großer Reise

Wie die Polizei berichtet, habe sich „Rosie“ am Dienstagmorgen, 27. September, am Regensburger Bahnhof unbemerkt in den Flughafenexpress geschlichen. Dieser fährt auf direktem Weg zum Münchner Flughafen. Dort angekommen stieg die Katze jedoch nicht aus – sondern fuhr mit demselben Zug wieder zurück nach Regensburg.

Während der Rückfahrt wurde sie dann von einem Zugbegleiter gefunden. Er meldete die Alleinreisende der Polizei, die „Rosie“ anschließend, wieder zu Hause am Regensburger Bahnhof, in Empfang nahm. Dort konnten die Beamten – nachdem sie ein Foto mit der reiselustigen Katze schossen – „Rosie“ wieder ihrer Besitzerin übergeben.

Reiselustige Katze wieder daheim in Regensburg

Die Besitzerin der unternehmerischen Katze erklärte den Beamten, dass „Rosie“ häufiger alleine unterwegs sei. Oft wagt sie sich dann auch weiter weg von ihrem Zuhause. Bis zum Bahnhof und dann bis in die Landeshauptstadt Bayern habe es Rosie bisher aber nie geschafft, so die Besitzerin. Vielleicht hat sie ja doch „Skandal im Sperrbezirk“ bis nach Regensburg gehört. (fhz)

