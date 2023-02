Unbekannter wirft Müllsäcke auf Regionalzug und flieht – Bundespolizei fahndet

Von: Katarina Amtmann

Die auf dem Dach des Zuges gelandeten Müllsäcke. © Bundespolizei

Wegen eines Vorfalls am Bahnhof in Regensburg ermittelt die Bundespolizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte Müllsäcke auf einen Zug geworfen.

Regensburg – Ein Unbekannter hat am Dienstag, 7. Februar, in Regensburg mehrere Müllsäcke auf das Dach eines Regionalexpress geworfen. Das teilte die Bundespolizei Waldmünchen in einer Pressemitteilung mit. Der Zug stand zu dem Zeitpunkt im Regensburger Bahnhof.

Zugbegleiterin ruft Bundespolizei: Unbekannter wirft Müllsäcke auf Regionalexpress

Gegen 13 Uhr meldete sich eine Zugbegleiterin telefonisch beim Bundespolizeirevier Regensburg. Sie hatte eigenen Angaben zufolge beobachtet, wie eine unbekannte Person aus einem am Bahnsteig 1 abgestellten Mülltransporter drei Müllsäcke entnahm. Der Mann warf die Müllsäcke anschließend auf das Dach des auf Gleis 1 stehenden Regionalexpress. Als die Bundespolizeistreife vor Ort eintraf, war der Unbekannte bereits geflohen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Pressemitteilung ohne Erfolg. Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnten die Müllsäcke mit einer Erdungsstange nach der Stromabschaltung vom Dach des Zuges holen. Der Vorfall hatte geringe Auswirkungen auf den Bahnbetrieb.

Bundespolizei ermittelt nach Vorfall am Regensburger Bahnhof

Nun ermittelt die Bundespolizei Regensburg wegen der Vornahme einer Betriebsstörung und Belästigung der Allgemeinheit. Die Beamten suchen nach Zeugen, die zur Identifizierung des Unbekannten beitragen können. Sachdienliche Hinweise können der Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer (0 99 72) 94 08 0 oder per E-Mail (bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de) gemeldet werden.



Die Bundespolizei Waldmünchen warnt in diesem Zusammenhang: „Das Werfen von Gegenständen in der Nähe von Bahn-Oberleitungen ist gefährlich! Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten oder gar strafrechtliche Ermittlungen können die Folge einer leichtsinnigen Handlung sein. Entstandene Sachschäden können zivilrechtliche Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.“ (kam)

