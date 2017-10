Bub erleidet schwere Verbrennungen - Eltern unternehmen nichts

Mutter und Vater schweigen vor Gericht

Eine Mutter zündete im Garten Diebesgut des Vaters an, wobei ihr fünfjähriger Sohn lebensgefährliche Verbrennungen erlitt. Anstatt ihn zum Arzt zu fahren, widmeten sich die Eltern lieber ihrem Liebesspiel. Zum Prozessauftakt am Mittwoch in Regensburg schweigen die Angeklagten.