Trotz Verurteilung wegen Erpressung: CSU-Abgeordneter Rieger will im Landtag bleiben

Von: Stefan Aigner

Der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger ist nun rechtskräftig wegen Erpressung verurteilt. © Günter Staudinger

Im Zuge der Regensburger Korruptionsaffäre ist nun auch der Landtagsabgeordnete Franz Rieger (CSU) rechtskräftig wegen Erpressung verurteilt worden. Im Landtag will er trotzdem bleiben.

Regensburg – Der Regensburger Landtagsabgeordnete Franz Rieger ist ein Erpresser. Diese Entscheidung des Landgerichts Regensburg vom November 2021 hat der Bundesgerichtshof in einer heute bekannt gemachten Entscheidung vom 31. Mai bestätigt und Riegers Revision dagegen verworfen.

CSU-Abgeordneter wegen Erpressung verurteilt: Franz Rieger drohte einem Bauträger wegen Spenden

Die Kammer am Landgericht Regensburg sah es seinerzeit als erwiesen an, dass Rieger dem Bauträger Thomas D. im August 2013 „explizit gedroht“ hatte, um von ihm Wahlkampfspenden in Höhe von 50.000 Euro (netto) zu erpressen.

Auf Nachfrage des Unternehmers, warum er denn so viel spenden solle, hatte Rieger nach den Feststellungen des Gerichts auf eine künftige Regierungsbeteiligung der CSU in Regensburg verwiesen und zu D. gesagt: „Sie wissen schon, wer in Zukunft über Baugenehmigungen und Baugebiete entscheidet.“

Regensburger Abgeordneter muss 120.000 Euro wegen Erpressung zahlen

Zusätzlich drohte Rieger demnach mit seinem Einfluss bei lokalen Medien und der Regensburger Richterschaft, um die Forderung zu unterstreichen. Der Bauträger zahlte – teils über Scheinrechnungen der Agentur von Riegers Wahlkampfmanager.

Das Landgericht Regensburg verurteilte den CSU-Abgeordneten deshalb wegen Erpressung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen – 120.000 Euro.

Milde Strafe für Erpressung: CSU-Abgeordneter legte Teilgeständnis ab

Rieger hatte seinerzeit die objektiven Tatumstände im Rahmen eines „Deals“ zwischen Verteidigung Staaatsanwaltschaft und Gericht eingeräumt. Vor allem deshalb fiel die Strafe noch vergleichsweise milde aus – bei Erpressung drohen bis zu fünf Jahre Haft. Die Beihilfe zur Steuerhinterziehung mittels Scheinrechnungen hatte Rieger ohnehin gestanden und dagegen auch keine Revision eingelegt.

Allerdings ließ Rieger nach dem Urteilsspruch durch seinen Verteidiger erklären, dass sein Verhalten keine Verurteilung wegen Erpressung zulasse und legte Revision ein. Diese der BGH nun verworfen und Riegers Argumentation vom Tisch gewischt.

Nach Verurteilung wegen Erpressung: Franz Rieger hadert offen mit dem Rechtsstaat

Ähnlich wie der frühere Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, dessen Verurteilung wegen Bestechlichkeit der BGH im vergangenen Jahr bestätigt hat, hadert Franz Rieger nun als zweiter Regensburger Politiker, den es im Zuge der Regensburger Korruptionsaffäre erwischt hat, offen mit dem Rechtsstaat.

„Das Urteil ist nun rechtskräftig und ich muss das akzeptieren“, lässt der 63-Jährige in einer erste Reaktion verlauten. „Aber ich halte das Urteil für komplett falsch, denn ich kenne die Wahrheit.“

Trotz Verurteilung wegen Erpressung: CSU-Abgeordneter Rieger will im Landtag bleiben

Für ihn finanziell wirksame Konsequenzen will der CSU-Landtagsabgeordnete nicht ziehen. Zwar wird Rieger seine Mitgliedschaft in der CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags niederlegen. Sein Mandat, verbunden mit entsprechenden Diäten aber will er bis zum Ende der Legislaturperiode behalten.

Die Kammer am Landgericht Regensburg erkannte in ihrem nun rechtskräftigen Urteil vom November 2021 bei Rieger „ein von Bereicherungsabsicht“ getragenes Handeln. Der Politiker, im Hauptberuf übrigens Rechtsanwalt, sei sich der Rechtswidrigkeit dieser Bereicherung auch in subjektiver Hinsicht bewusst gewesen.

Gericht stellt fest: Riegers Verhalten ist eines Abgeordneten unwürdig

Die Kammer stellte in ihrer Urteilsbegründung zudem ausdrücklich fest:

„Die konkrete Form der Spendeneinwerbung ist eines Abgeordneten des Bayerischen Landtags nicht würdig und in höchstem Maße dazu geeignet, das Vertrauen in die Integrität politischer Entscheidungs- und Mandatsträger zu beschädigen.“

Trotz Riegers Verbleib im Landtag: CSU-Fraktionschef Kreuzer hält die Sache „für erledigt“

Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag versucht derweil den Ball flach zu halten und zu beschwichtigen. Fraktionschef Thomas Kreuzer zollte Rieger gar „Respekt“ dafür, dass er die Fraktion angesichts der rechtskräftigen Verurteilung wegen Erpressung nun verlasse. Weitere Konsequenzen sieht Kreuzer offenbar nicht veranlasst. Wörtlich sagte er: „Damit ist diese Angelegenheit für die CSU-Fraktion erledigt.“

Damit wird Rieger sein Mandat bis zur kommenden Landtagswahl im Herbst 2023 behalten. Dann wird er für die Regensburger CSU nicht mehr antreten.