Regensburgerin tüftelt ein Jahr lang in ihrer Küche - und erfindet essbare Verpackung für Lebensmittel

Von: Tanja Kipke

Amelie Graf experimentierte ein Jahr lang in ihrer eigenen Küche und erfand die „Meal Bag“. © Amelie Graf

Eine Regensburger Designerin hat eine Lebensmittelverpackung entwickelt, die, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hat, gegessen werden kann. Rettet uns das Produkt vor der Plastikflut?

Regensburg - Die Welt ertrinkt im Müll. Immer wieder ist in Medienberichten von sogenannte Müllstrudel auf den Weltmeeren oder Bergen von Plastikabfall in Dritte-Welt-Ländern die Rede. Über 200 Kilogramm Verpackungsmüll verursacht laut Umweltbundesamt jeder Bürger in Deutschland pro Jahr. Wiederverwertet wird davon nur knapp über die Hälfte.

Sind essbare Lebensmittelverpackungen die Lösung? Eine Regensburger Designerin will genau damit dem Plastikmüll entgegenwirken. In ihrer eigenen Küche hat sie eine essbare Verpackung für Lebensmittel entwickelt. Im Gespräch mit Merkur.de erklärt Amelie Graf, wie ihr die Idee kam und in welchen Gerichten die „Meal Bag“ besonders gut schmeckt.

Regensburgerin entwickelt essbare Verpackung - „ist alles in meiner Küche entstanden“

„Es hat alles mit meiner Masterarbeit angefangen, an der Universität der Künste in Berlin.“ Das Thema der Arbeit sei ursprünglich „Materie und Materialität“ gewesen. Graf fokussierte sich zuerst auf Stein, zerkleinerte ihn und setzte ihn mit Bindemitteln wieder zusammen. Nach einigen Experimenten suchte sie nach alternativen, nachhaltigeren Bindemitteln. „Ich bin dann immer weiter gegangen und hab Cellulose mit reingenommen“, sagt sie gegenüber Merkur.de.

Am Anfang experimentierte die Designerin mit Epoxidharz. © Amelie Graf

Sie fand heraus, dass Cellulose in der Lebensmittelindustrie ganz viel als Füllstoff oder Strukturgeber eingesetzt wird und ein reiner Ballaststoff ist. So wurde das Material essbar. Die Inhaltsstoffe der Verpackung: Cellulosefasern und Maisstärke. „Die ‚Meal Bag‘ ist quasi Lebensmittel und Verpackung in einem“, erklärt Graf.

Amelie Graf (33) hat eine essbare Verpackung für Lebensmittel entwickelt. © Amelie Graf

Graf saß ein Jahr an ihrer Erfindung und hat beinahe täglich experimentiert - und das in ihrer 10 Quadratmeter Küche in Berlin-Neukölln. „Meist hab ich den ganzen Tag dran gearbeitet, da ich während der Trockenzeiten der Materialien Pausen machen musste, um auf das Ergebnis im nächsten Versuch reagieren zu können.“ Insgesamt seien es circa 150 Versuche gewesen, bis sie mit der „Meal Bag“ zufrieden war.

Alle Versuche führte Graf in ihrer eigenen Küche durch. © Amelie Graf

Und wo kann die essbare Verpackung zukünftig eingesetzt werden? „Alle trockenen Lebensmittel kann man darin verpacken.“ Also zum Beispiel Nudeln, Reis, Haferflocken oder Linsen, aber auch Müsli und Chips. Die „Meal Bag“ besitzt laut Graf zwar eine gewisse Feuchtigkeitsresistenz, aber für flüssige oder gekühlte Produkte eignet sie sich nicht. Ein Sandwich mit viel Soße könnte die Verpackung zum Beispiel auflösen.

„Meal Bag“ Verpackung kann man einfach ins Essen geben

„Wenn man das Material aufkocht, mit Olivenöl und Tomatenmark verfeinert, entsteht quasi eine frische Pastasoße“, sagt Graf. Aber nicht nur als Soßenbinder eignet sich die „Meal Bag“ hervorragend. Auch im Porridge (Haferschleim) ist sie „super gut, weil die Inhaltsstoffe gleich sind, wie bei Haferflocken.“ Also einfach die Verpackung abwaschen, in Stücke schneiden und dem Essen beigeben. Den Geschmack beschreibt Graf süßlich, die Konsistenz im Mund gleiche Gummibärchen: „Etwas zäh, es zergeht langsam auf der Zunge.“ Die „Meal Bag“ ist durchsichtig, mit einer leicht matten Oberfläche (siehe Bild). Laut Graf sei es ähnlich wie Silikon und fühle sich weich an, „etwas wie Stoff“.

Besonders für trockene Lebensmittel, wie zum Beispiel Nudel und Haferflocken, eignet sich die „Meal Bag“. © Amelie Graf

Wem die Verpackung nicht mundet, kann sie auch ganz einfach im Biomüll oder auf dem Kompost entsorgen. Nach kurzer Zeit verwittert die „Meal Bag“. „Ich hab es in den Garten gelegt und die Rekordzeit war 2 Tage“, so die Erfinderin. „Es ist nicht nur Nährstoff für Menschen und Tieren, sondern auch für Kleinstorganismen. Daraus entsteht dann wertvoller Hummus.“ Die Herstellung sei ähnlich aufwändig wie bei der Papierproduktion.

Und wie geht es mit der „Meal Bag“ weiter? Die Regensburgerin stellt ihre Entwicklung im Juli auf der Handwerksmesse in München vor, in der Rubrik „Meister der Zukunft“. Die essbare Verpackung könnte also schon bald auf den Markt kommen. (tkip)