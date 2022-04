DNA-Reihentests nach Vergewaltigung in Regensburg: 3000 Euro Belohnung für Hinweise zum Täter

Der Täter ist noch auf freiem Fuß – jetzt gibt es weitere DNA-Reihenuntersuchungen, nachdem 2020 eine junge Frau im Donaupark vergewaltigt wurde.

Regensburg – Am 2. November 2020 ist eine Frau beim Radlfahren durch den Donaupark im Westenviertel von Regensburg vergewaltigt worden. Der Täter ist immer noch auf freiem Fuß – jetzt nimmt die Polizei einen weiteren Ermittlungs-Anlauf.

Für Hinweise zur Ergreifung des Täters ist eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt. Im Zuge der Ermittlungen wurden nun weitere DNA-Reihenuntersuchungen angeordnet, so informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Am Abend des 2. November 2020 gab es im Regensburger Donaupark eine Vergewaltigung. Eine junge Frau wurde von einem noch unbekannten Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, unter Vorhalt eines Revolvers überfallen und sexuell missbraucht.

Vergewaltigung in Regensburg – Beschreibung des unbekannten Täters:

Wer hat diesen Mann gesehen? Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor:

männlich



schwarzes, krauses Haar

ca. 20 bis 35 Jahre alt

ca. 165 -175 cm groß

schlank

schmales Gesicht

sprach Deutsch mit Akzent

führte einen silber/grau/chromfarbenen Revolver mit sich

führte ein dunkles Fahrrad mit Reflektoren („Katzenaugen“) in den Speichen mit

Regensburg: DNA-Reihenuntersuchungen rechtlich gedeckt – aber freiwillig

Inzwischen hat das Amtsgericht Regensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg eine weitere DNA-Reihenuntersuchung angeordnet. Die rechtliche Grundlage dafür ergibt sich aus §81h StPO, so informiert die Polizei.

Die Kriminalpolizei Regensburg konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin in Erlangen eine DNA-Spur sichern, die dem Täter zugeordnet wird. Dieser konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen mit über 76 Hinweisen aus der Bevölkerung immer noch nicht festgestellt werden.

Nun soll unter Berücksichtigung der Täterbeschreibung eine DNA-Reihenuntersuchung von bislang über 500 Männern helfen, den Mann zu finden. Die zur Abgabe einer Speichelprobe aufgeforderten Männer hatten in einem bestimmten Zeitraum einen Bezug zur näheren Umgebung der Tatorte.

Hinweis-Hotline Sämtliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. Jeder Hinweis kann für die Ermittler weiterhin von Bedeutung sein! Durch das Bayerische Landeskriminalamt wurde für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters der Vergewaltigung vom 2. November 2020 führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro

Polizei Regensburg sammelte bereits 2021 rund 200 Proben – ohne Erfolg

Die Teilnahme an der DNA-Reihenuntersuchung ist freiwillig. Durch das bayerische Landeskriminalamt werden die anonymisierten Speichelproben ausgewertet und im Anschluss an den Abgleich mit der DNA-Spur des Täters sofort vernichtet. Ein Abgleich mit anderen Fällen oder eine Speicherung in der DNA-Datenbank erfolgt nicht. Die erste DNA-Reihenuntersuchung fand im Februar 2021 statt und führte bislang nicht zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Damals nahmen knapp 200 Männer an der Untersuchung teil.

Um die Aussetzung der Belohnung einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, wurde nach der Tat ein Fahndungsplakat in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch erstellt. Die Fahndungsseite der Polizei finden Sie hier. Die Fahndungsplakate wurden am 25. November 2020 schwerpunktmäßig im Regensburger Stadtwesten in Geschäften und öffentlichen Gebäuden ausgehängt.

