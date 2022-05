Drogenschmuggel über Regensburg nach Saudi-Arabien: „Allerbeste Kontakte in höchste Kreise“

Von: Felix Herz

Teilen

Getarnt als Medikamente sollen die Drogen geschmuggelt werden (Symbolbild). © picture alliance /dpa/Symbolbild

Zwei Männern aus Syrien wird vorgeworfen, im Auftrag einer libanesischen Organisation Drogen zu schmuggeln – mit mächtigen Hintermännern.

Regensburg – Seit Freitag, 27. Mai, um 09.15 Uhr, müssen sich zwei Männer aus Syrien vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Auftrag einer libanesischen Organisation große Mengen Amphetamin-Tabletten aus illegalen Drogenlabors im Ausland durch Deutschland zu schmuggeln.

Drogenprozess in Regensburg: Illegaler Handel in großem Stil

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die Syrer vor dem Landgericht Regensburg lautet: bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Dabei geht es um 250 Kilogramm Tabletten, die in Labors im Libanon oder in der Türkei hergestellt worden seien.

Aufgabe der Angeklagten soll es gewesen sein, die Tabletten in einer in Niederbayern angemieteten Lagerhalle in anderer Ware zu verstecken und zu tarnen, sie per Lastwagen nach Hamburg oder Bremerhaven zu bringen und von dort in Richtung Saudi-Arabien zu verschiffen. Vor etwa einem Jahr fanden Ermittler jedoch die große Ladung Drogen in der Lagerhalle und die Tatverdächtigen festgenommen.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Drogenschmuggel über Regensburg: Prekärer Hintergrund

Eine ordentliche Prise Brisanz erhält der Prozess durch den Hintergrund der illegalen Operation aus dem Libanon. Wie idowa.de berichtet, nehme die Produktion der als illegales Medikament getarnten Pillen, die statt dem üblichen Fenetyllin den Wirkstoff Amphetamin enthalten, massiv zu. Hintergrund seien „Netzwerke im Libanon und in Syrien mit allerbesten Kontakten in höchste Kreise“.

Laut Experten spielten dabei vor allem Gefolgsleute des syrischen Machthabers Baschar al-Assad eine zentrale Rolle. Die billige Produktion der Tabletten (10 Cent pro Pille) bei gleichzeitig hohen Verkaufspreisen (bis zu 25 US-Dollar) sichere dem Regimen während harter westlicher Sanktionen das wirtschaftliche Überleben, heißt es auf idowa.de. Dabei werden die Produktionsstätten immer größer, der Handel wachse und laufe immer mehr Über Europa. Umso wichtiger sind die Ermittlungserfolge der Behörden. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.