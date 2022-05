Böse Überraschung für Regensburgerin: In ihrem Zuhause wohnt plötzlich ein Fremder

Von: Felix Herz

Bei einer Regensburgerin hat sich plötzlich ein Fremder eingenistet. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Das muss ein echter Schrecken gewesen sein: Als eine 51-Jährige nach Hause kommt, muss sie feststellen, dass jemand Anderes in ihrer Wohnung lebt.

Regensburg – Wer schon einmal erleben musste, dass in den eigenen vier Wänden eingebrochen wurde, weiß, wie schwer ein solcher Verlust der Sicherheit wiegen kann. Für eine 51-jährige Regensburgerin kam es sogar noch schlimmer: Nicht nur musste sie überrascht feststellen, dass bei ihr Zuhause im Osten Regensburgs eingebrochen worden war – der dreiste Einbrecher hatte es sich wohl auch über Nacht in ihrer Wohnung gemütlich gemacht.

Einbrecher macht es sich in Wohnung von Regensburgerin gemütlich

Am Morgen des 5. Mais kam die 51-Jährige nach Hause – doch konnte sie ihre Wohnung mit dem Schlüssel nicht betreten. Sie holte sich Hilfe von einem Bekannten. Zusammen verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung der Frau, heißt es im Polizeibericht der PI Regensburg. Dort stellte sich schnell heraus, dass die Wohnung belegt war.

Ein 35-jähriger Obdachloser hatte es sich in der Wohnung gemütlich gemacht. Bereits am Vorabend hatte er sich allen Anschein nach gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft. Ungeniert bediente er sich an den Lebensmitteln und blieb über Nacht im Zuhause der 51-Jährigen.

Obdachloser in fremder Wohnung in Regensburg – Festnahme durch Polizei

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 35-Jährigen anschließend widerstandslos fest. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und führte den Obdachlosem einem Haftrichter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Schaden an der Tür der Wohnung sowie an den Lebensmitteln beläuft sich laut Polizeiangaben auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. (fhz)

