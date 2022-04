23 Initiativen fordern in offenen Brief an Regensburg Politik-Spitzen den ÖPNV sofort voranzubringen

Von: Stefan Aigner

Vorfahrt für den ÖPNV, günstigere Ticketpreise und entschlossenes Handeln fordert ein Bündnis aus 23 Regensburger Initiativen. © Michael Bothner

23 Umweltinitiativen, Vereine und Parteien fordern in einem offenen Brief an die Politik in Stadt und Landkreis Regensburg den ÖPNV voranzubringen.

Regensburg - Massive Investitionen in den ÖPNV fordern 23 Initiativen und Parteien in Stadt und Landkreis Regensburg in einem Offenen Brief an die politischen Entscheider. Gerade jetzt sei die Gelegenheit günstig wie nie. „Nachdem die Covid-Krise die Fahrgastzahlen im ÖPNV hat einbrechen lassen und durch den Ukraine-Krieg die Preise für die meisten fossilen Energieträger explodierten, sind viele Bürgerinnen und Bürger zu einer Neugestaltung ihrer Verkehrsmittelnutzung bereit – wenn sie nicht sogar dazu gezwungen sind“, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem an Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) adressiert ist. „Wenn selbst eine Rationierung von Treibstoffen im Bereich des Möglichen liegt, ergeben sich vielfältige dringliche Aufgaben für Stadt und Landkreis Regensburg.“

Unabhängig von fossilen Energieträgern werden: „Auch Stadt und Landkreis Regensburg sind gefordert.“

Insbesondere das angekündigte „9-Euro-Ticket“ stimme optimistisch, dass auch die Bundesregierung erkannt habe, dass zur Entschärfung von Klima- und sozialer Krise eine Verbilligung des ÖPNV Voraussetzung sei. „Angesichts der Umweltkrise ist es politisches Ziel, global den Verbrauch fossiler Energieträger so schnell wie möglich zu verringern; angesichts des Krieges in der Ukraine ist es für uns aber auch moralisch geboten, den Verbrauch fossiler Energieträger von russischen Lieferanten so schnell wie möglich so weit wie möglich zu verringern.“

Dabei seien auch die Kommunen, Stadt und Landkreis Regensburg, in der Verantwortung. Deshalb sei man umso enttäuschter darüber, dass Aktivitäten der zuständigen Referate ausblieben, heißt es in dem Brief, den unter anderem Grüne und ÖDP, attac, Fridays for Future, ADFC, VCD, Bund Naturschutz und Greenpeace unterzeichnet haben. „Selbst gut gemeinte Ansätze scheitern unserer Ansicht nach häufig an schlechter Öffentlichkeitsarbeit – wie sonst ließe sich erklären, dass Menschen, die den ÖPNV wenig oder gar nicht benutzen, zumeist gar nicht wissen, dass man den Altstadtbus kostenfrei nutzen kann oder vom Jahnstadion/von der Donauarena für einen Euro in die Innenstadt befördert wird?“

Regensburg: Forderung nach Verbesserung des ÖPNV - „Ticketpreise sofort und dauerhaft halbieren.“

Konkret haben die Unterzeichnerinnen vier Forderungen, um die Mobilitätswende voranzubringen und die zunehmenden finanziellen Belastungen der Menschen abzufedern: Zum einen sollen die Ticketpreise für den ÖPNV „sofort und dauerhaft“ halbiert werden, flankiert von entsprechender Öffentlichkeitsarbeit. Für die Busse fordert man deutlich mehr Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr – durchgehende Busspuren und Ampel-Vorrangschaltungen – sowie eine bessere Taktung. Außerdem fordert das breite Bündnis eine Optimierung des Linien- und Streckennetzes, „z.B. durch die zügige Einführung geeigneter Tangentiallinien“. Und schließlich werden Stadt und Landkreis aufgefordert, sich über die kommunalen Spitzenverbände für die Durchsetzung dauerhafter Bundeszuschüsse einzusetzen, „damit Ticketpreise nicht nur für kurze Zeit sondern dauerhaft wesentlich günstiger werden“.

Dabei dürfe man nicht warten, bis die langfristig geplante Stadtbahn tatsächlich umgesetzt werde. „In einer Region mit fast 400.000 Einwohnern ist es möglich, gleichzeitig ein neues schienengebundenes Verkehrssystem aufzubauen, das nicht an den Stadtgrenzen endet, und ein Bussystem kurzfristig und mittelfristig so zu optimieren, dass es den tagesaktuellen Bedürfnissen aller Bürger – Pendler eingeschlossen – gerecht wird.“ Die Verantwortlichen von Stadt und Landkreis Regensburg sollten jetzt die Gunst der Stunde nutzen, in der Bürger neue Wege gehen müssen oder wollen: „Stärken Sie den ÖPNV noch im Jahr 2022 umfassend, um eine friedlichere, sozialere und nachhaltigere Welt mitzugestalten.“

