„So hart asozial!“: Regensburger Party-Hotspots versinken im Müll – Wut auch im Netz

Von: Felix Herz

Unter anderem die Jahninsel in Regensburg wird regelmäßig in katastrophalem Zustand hinterlassen. © Screenshot / Jodel

Es ist seit Jahren das gleiche Bild und wird auch noch immer schlimmer: Vermüllte Grünflächen in Regensburg. Das sorgt für Wut bei den Anwohnern und im Netz.

Regensburg – Nach Jahren der coronabedingten Zwangspause herrscht bei den Menschen große Sehnsucht nach Feiern, Festen und Partys. Das ist so logisch wie verständlich – hat aber auch einen mehr als unschönen Nebeneffekt: Der Partymüll, der schon vor und während Corona ärgerlich war, erreicht einen gefühlten neuen Höhepunkt. Das verärgert Anwohner, die Stadtverwaltung und Nutzer im Netz gleichermaßen. Die Frage: Was tun?

Regensburg: Zugemüllte Grünflächen erzürnen die Gemüter

Ein Beispiel von vielen: Auf Jodel postete ein User ein Bild von der Jahninsel mit zahlreichen Partyresten. Er versieht es mit der Unterschrift „the same procedure as every year #elite“ – dasselbe Prozedere wie in jedem Jahr, der Hashtag spielt auf die vermeintlichen Studentenpartys auf der Jahninsel an. Unter dem Bild hagelt es Ärger über den Zustand der schönen Grünfläche mitten in der Stadt. „So hart asozial!“, schreibt ein Nutzer, ein anderer erkennt die Ironie, dass man sich im Nachhinein wieder beschwere, wenn Freiheiten aufgrund solcher Zustände wieder eingeschränkt werden.

Andere Nutzer meinen, dass der Zustand auf dem geposteten Bild doch gar nicht so schlimm sei – Aussagen, die tief blicken lassen auf die neue Normalität der Grünflächen in Regensburg. Gegenüber MIttelbayerische.de schimpft ein Anwohner: „Eine Schande für diese Stadt!“ Der Leiter des Gartenamts, Hans Dietrich Krätschell, hat einen Vorschlag: Den Müll einfach liegenlassen und den Besuchern so die Wichtigkeit aufgeräumter Grünflächen, auch nach langen Partynächten im Freien, verdeutlichen.

Regensburg: Partymüll auf Grünflächen – Stadt ringt um Ideen

Eine erzieherische Maßnahme, die auf Gegenliebe stößt – andererseits möchte man verhindern, dass sich die Lage zuspitzt und Bilder von zugemüllten Grünflächen mitten im Welterbe die Runde machen. Auch restriktive Maßnahmen wie Verwarnungen seien nicht zielführend, da es dafür stets Beweise benötige – schwer durchzuführen, heißt es auf Mittelbayerische.de.

Eine andere Idee: Mithilfe von Sozialarbeitern und Streetworkern in den Dialog treten, die Besucher auf den Müll aufmerksam machen und sie an ihre bürgerliche Verantwortung erinnern, den eigenen Müll nach dem Feiern aufzuräumen – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. (fhz)

