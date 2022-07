Star-Aura in Regensburg: James Blunt grüßt mit traumhaftem Sommerfoto von der Steinernen Brücke

Von: Felix Herz

Die Stadt Regensburg durfte einen Weltstar begrüßen (Symbolbild). © imageBROKER/Martin Siepmann/imago images

„Regensburg!“ Mit diesen Worten und einem schönen Foto vom Sonnenuntergang schickt der Musiker James Blunt Grüße von der Steinernen Brücke.

Regensburg – Ein Stern in Regensburg: Der weltbekannte Musiker James Blunt, unter anderem bekannt für die Hits „You‘re Beautiful“, „1973“ und „OK“, stattete der Weltkulturerbe-Stadt einen Besuch ab. Im Rahmen seiner Tour zum Best-of-Album „The Stars Beneath My Feet“ aus dem Jahr 2021 trat Blunt bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg auf.

James Blunt in Regensburg: Sommergrüße von der Steinernen Brücke

Bei seinem Aufenthalt in Regensburg ließ es sich der Musiker anscheinend nicht nehmen, durch die wunderschöne Altstadt zu spazieren – natürlich mit Abstecher auf eines der größten Wahrzeichen: die Steinerne Brücke. Von dort machte er direkt ein Foto. Und wie es zu dem romantischen Sänger passt, natürlich bei malerischem Sonnenuntergang mit traumhafter Aussicht. Das Ergebnis teilte er mit seinen Fans auf Facebook.

Das Feedback seiner Community – begeistert. Nicht nur wegen des schönen Fotos, es ist auch viel Lob für seinen Auftritt bei den Schlossfestspielen dabei. Und natürlich für die Stadt Regensburg selbst – viele User schreiben, wie schön es dort sei. Eine Frau kommentiert direkt, dass sie Regensburg auf ihre „muss ich besuchen“-Liste setze.

Regensburg empfängt Musik-Star: Und Blunt macht Werbung

Damit ist die Facebook-Nutzerin nicht allein: Zahlreiche weitere User bewundern den traumhaften Ausblick auf dem Foto. Kein Wunder: Die Steinerne Brücke bei Sonnenuntergang im Sommer zählt zu den belebtesten Fotomotiven der Stadt. Mit seinem Abstecher nach Regensburg schenkte James Blunt den Bewohnern also nicht nur ein tolles Konzert bei den Schlossfestspielen, er machte auch tolle Reise-Werbung. (fhz)

