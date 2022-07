Siebenmal teurer, Fördergelder auf der Kippe: Kepler-Museum wird für Regensburg zum Millionengrab

Von: Stefan Aigner

Das Kepler-Haus in Regensburg: Für den behindertengerechten Zugang brauchte es einen Anbau mit Aufzugschacht. © Stefan Aigner

Binnen sechs Jahren haben sich die Kosten für eine Neugestaltung des Kepler-Museums in Regensburg mehr als versiebenfacht.

Regensburg – Am Anfang sollte es nur eine „Umgestaltung“ der Ausstellung im Kepler-Haus werden, die der Regensburger Stadtrat 2016 auf den Weg brachte. Kostenpunkt: 750.000 Euro. Sechs Jahre und vier Beschlüsse später ist daraus ein komplett neues Museum im Sterbehaus des Astronomen in der Regensburger Altstadt geworden, ein „zeitgemäßer und zukunftsorientierter Erinnerungsort von überregionaler Relevanz“, der mit 5,4 Millionen Euro rund siebenmal so teuer ist wie die Ursprungsplanung.

Kepler-Museum sieben Mal teurer: Stadtrat wünscht sich „mehr Mut zur Realität“

So steht es in der Beschlussvorlage, über die der Kulturausschuss diese Woche diskutieren musste. Eine Ablehnung stand außer Frage, schließlich sind die Bau- und Umgestaltungsarbeiten in vollem Gange. Aber es dürfte nicht nur Stadtrat Daniel Gaittet (Grüne) sein, der sich angesichts einer solchen Entwicklung von der Verwaltung „mehr Mut zur Realität“ wünscht.

Auf den Weg gebracht hatte das Projekt der frühere Kulturreferent Klemens Unger. Damals, 2016, war nur recht vage von einer „Umgestaltung“ des Ausstellungskonzepts die Rede – vom „Gedächtnishaus“ Johannes Kepler zum „document Kepler“. Besagte 750.000 Euro wurden ins Investitionsprogramm geschoben und eine Förderung von 50 Prozent in Aussicht gestellt, die aus einem EU-Programm durch das Bayerische Wissenschaftsministerium fließen sollten.

Kepler-Museum für 5,4 Millionen Euro in Regensburg: Jährliche Kostensteigerungen im Stadtrat

Die erste Kostensteigerung folgte drei Jahre später. Nun wurden erstmals auch bauliche Maßnahmen erwähnt, die notwendig seien. Der Ursprungspreis stieg um mehr als das Doppelte – auf 1,63 Millionen Euro. Und eher nebenbei hieß es in der von Kulturreferent Klemens Unger erstellten Beschlussvorlage:

„Ausgenommen sind Arbeiten an der Gebäudehülle, wie zum Beispiel der Fassade und des Dachstuhls. Zum Dachstuhl erfolgt jedoch im Vorfeld der Maßnahme noch eine eigene Untersuchung, um Auskunft über notwendige, statische Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.“

Kostensteigerungen für Kepler-Museum: Der größte Batzen landete im Notausschuss

Eine neuerliche Verdoppelung der Kosten folgte ein Jahr später, bezeichnenderweise in der Sitzung des Ferienausschusses, der in Notbesetzung während der Urlaubszeit tagt und eigentlich nur für zwingend notwendige Beschlüsse zuständig ist. Doch so ließ sich die neuerliche Kostensteigerung offenbar ohne größere Debatte abwickeln.

Der Ursprungsbeschluss von 2016 wurde hier schon gar nicht mehr erwähnt. Lediglich auf die 2019-er Vorlage mit den 1,63 Millionen Kostenschätzung wurde Bezug genommen. Nun hieß es in der Vorlage:

„Bei Anwendung aktueller Museumsstandards, die wegen der in Aussicht gestellten Förder­mittel aus dem EFRE-Programm für Bayern 2014–2020 zwingend zu berücksichtigen sind, und in An­betracht des festgestellten Sanierungsbedarfs der Liegenschaft ist ein deutlich höherer Kosten­ansatz erforderlich.“

Teures Kepler-Museum: Corona kam noch obendrauf

Von großen Herausforderungen bezüglich der Barrierefreiheit war die Rede, einer zusätzlichen Nutzung des bisher nicht zum Museum gehörenden dritten Obergeschosses und notwendigen Asbest-Sanierungen. Alles zusammengerechnet: drei Millionen Euro. Eine Vervierfachung binnen vier Jahren. In Aussicht gestellt wurde nunmehr eine maximale Förderung von einer Million Euro.

Ein gutes Jahr später folgte die nächste Steigerung. Es sei wieder teurer geworden, hieß es im Oktober 2021 im Stadtrat. Coronabedingte Preissteigerungen und Lieferengpässe wurden als Gründe genannt. Kosten nun: 3,75 Millionen Euro. Mögliche Förderung: 1,5 Millionen.

Aktuelle Kostensteigerung für Kepler-Museum liegt an „unterschiedlichen Umständen“

In der Beschlussvorlage, die nun diese Woche den Stadträtinnen und Stadträten vorgelegt wurde, sind es nun „unterschiedliche Umstände“, die eine neuerliche Erhöhung auf 5,4 Millionen mit sich bringen. Neuerliche Preissteigerungen (400.000 Euro), die sich, so die Beschlussvorlage, daraus erklären, „dass in dem denkmalgeschützten Anwesen Keplerstraße 5 in allen Stufen des Baufortschritts individuelle, auf die besonderen Bedürfnisse des Hauses ausgelegte Lösungen erforderlich sind“.

Dabei sei „festzustellen, dass diese spezifischen Anforderungen sich fast immer erst im Verlauf des Bauprozesses ergeben und zu einer stetigen Anpassung der Planungen und damit auch der Kosten zwingen.“ Ein Plus von 400.000 Euro, das sich auch auf die Baunebenkosten niederschlägt (plus 500.000 Euro).

OB zu Kepler-Museum: „Das ist komplex und richtig teuer.“

Erstmals wurde nun auch das Konzept zur Umgestaltung der Ausstellung fortgeschrieben – die eigentlich Ausgangspunkt all dessen war. Hier kommen ebenfalls 500.000 Euro zusätzlich drauf, die vor allem auf zusätzliche Anforderungen durch den Freistaat Bayern zurückzuführen sind. Und weil sich der barrierefreie Zugang, Aufzug und Rampe für Rollstühle etwas schwieriger gestaltet, müssen auch hier weitere 200.000 Euro draufgelegt werden.

Zusammengefasst habe sich im Vergleich zu den früheren Beschlüssen ein „völlig anderes Projekt“ ergeben, räumt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ein. „Das ist alles höchst komplex und richtig teuer“, so die OB.

Kepler-Museum: Jetzt ist auch noch die Förderung in Gefahr

Unsicher ist mittlerweile zudem, welche und ob überhaupt Fördergelder fließen. Zwar stellt das Wissenschaftsministerium nach wie vor 1,5 Millionen Euro in Aussicht, allerdings läuft das zugrunde liegende EU-Förderprogramm Ende 2022 aus.

„Die Stadt Regensburg steht seit längerem mit den Stellen des Fördergebers im Austausch, ob der bisher kommunizierte Termin ausgeweitet werden kann und kongruent zur Förderkulisse REACT-EU ein Einsatz der Fördermittel bis 2023 möglich ist“, heißt es in der Vorlage. Eine Rückmeldung zu dieser „grundsätzlichen Fragestellung“ stehe bislang aus.

