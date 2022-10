Aufregung um Pro-Russland-Symbol: Regensburger entdecken Krapfen mit „Z“-Symbol in Bäckerei

Von: Katharina Brumbauer

Seit Beginn des Ukraine-Krieges taucht er immer wieder als pro-russisches Symbol auf: Der Buchstabe Z. In Regensburg hat ihn eine Bäckerei in einem anderen Kontext benutzt. Für Wirbel gesorgt hat die Verwendung dennoch.

Regensburg – Wären die Krapfen anders in der Auslage drapiert gewesen, sodass auf ihnen kein „Z“ sondern ein „N“ zu erkennen gewesen wäre, dann hätte das süße Gebäck wahrscheinlich nicht für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Am Dienstagnachmittag (25. Oktober) lagen in der Auslage einer Bäckerei in Regensburg Krapfen aus, die mit dem „Z“-Symbol verziert waren und die einigen Kunden offenbar sauer aufstießen.

Krapfen mit einer speziellen Verzierung haben in Regensburg für Wirbel gesorgt (Symbolbild). © Bernd Wüstneck/dpa

Der Buchstabe Z ist derzeit medial allgegenwärtig als pro-russisches Kriegssymbol. In diesem Kontext steht das „Z“ für den russischen Ausdruck „Auf den Sieg“. Auf Englisch übertragen schreibt sich die Parole „Za pobedoy“. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges wird das „Z“ immer wieder dafür verwendet, Russland in seinem Angriffskrieg zu unterstützen.

Krapfen mit „Z“-Symbol in Regensburg: „Hat absolut nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun“

Eine Sprecherin der Bäckerei erklärte der Mittelbayerischen Zeitung zu dem Vorfall: „Die Produktion dieser Krapfen hat absolut nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun“. Eine Familie – deren Name mit Z beginnt – hätten die Krapfen explizit mit dieser Verzierung gewünscht. Die übrig gebliebenen Stücke seien in den weiteren Verkauf gegangen. Daran, dass der Buchstabe mit einer pro-russischen Haltung in Verbindung gebracht wird, habe keiner gedacht. Die Regensburger Polizei bestätigt unserer Redakion, dass hier kein Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vorliegt.

Auf Facebook schlägt der MZ-Artikel dennoch hohe Wellen. Aber es herrscht kein Entsetzen über die Verwendung des Z-Symbols. Die Kommentatoren halten einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg für übertrieben.

Verwendung des Z-Symbols: Wann es zu einer Straftat wird

Folgen hatte der Verkauf der Krapfen für die Bäckerei nicht. Tatsächlich ermitteln die Beamten in Regensburg im Jahr 2022 lediglich „in einer geringen, einstelligen Anzahl an Fällen“, bei welchen durch bislang Unbekannte das Z-Symbol im öffentlichen Raum angebracht wurde, erklärt Claus Feldmeier, Pressesprecher des Polizeipräsidium Oberpfalz Merkur.de. Einen Hintergrund der Erklärung der Sympathie für Russland in seinem Angriffskrieg in der Ukraine „muss man unterstellen können“, sagt Feldmeier. Dann kann die Verwendung des Z-Symbols ein Vergehen gemäß Paragraph 140 StGB darstellen und strafbar sein.

Dieser Paragraph regelt den Tatbestand der „Billigung von Straftaten“. Ursprünglich, so Feldmeier, sei der Paragraph eingeführt worden, um Fälle zu ahnden, in denen zum Beispiel jemand öffentlich die Tötung einer Person of Colour oder Beleidigung eines oder einer Homosexuellen gutheißt. Das öffentliche Gutheißen einer solchen Straftat – auch eines Angriffskrieges – kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen.

