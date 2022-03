Kunst mit Pömpeln: Künstler Max Erl stellt in Regensburg sein etwas anderes Werk aus

In Regensburg stellt der Künstler Max Erl seine „Pömpel“-Installation aus. © Stadt Regensburg, Kulturamt, Ellen Reichel

Im „neunkubikmeter“ stellt Max Erl seine Kunst-Installation “Pömpel” vor: Protagonisten sind – wie der Name vermuten lässt – Abflussreiniger.

Regensburg – Bis Ende Dezember 2022 hat das Kulturamt der Stadt den Schaukasten (Nummer 4) in der Pustetpassage angemietet: Der Kunst-, Kultur- und Ideenraum „neunkubikmeter“ geht nun in die nächste Runde. Max Erl präsentiert seine Arbeit „Pömpel“. Die Installation mit einer Anordnung von Saugglocken spielt mit dem gängigen Kunstbegriff. Das Werk ist noch bis einschließlich Freitag (1. April) in der Pustetpassage zu sehen, wie die Stadt Regensburg mitteilt.

Regensburg: „Pömpel“ soll Perspektivwechsel ermöglichen

Für „Pömpel“ wurden rund 70 Abflussreiniger verwendet. Alle, die vorbeigehen, blicken auf die Unterseite der Pömpel − zunächst ein Perspektivwechsel, den man so nicht kennt. „Die streng serielle Wiederholung steigert den Verfremdungsprozess, und die Objekte werden in ihrer Ganzheit zu einem Kunstobjekt“, schreibt die Stadt zu dem temporären Kunstwerk.

Der Zufall spielt bei „Pömpel“ eine große Rolle. Denn im Laufe der Zeit werden wohl vereinzelte Abflussreiniger vom Schaufenster herabfallen und „den Raum der ‘neunkubikmeter’ wieder öffnen“. Die Installation solle damit Kategorien des Dazwischen ausweisen und mit Präsentationsstrategien der Warenästhetik spielen, indem Alltagsobjekte zusammengetragen werden.

Regensburg: Das ist der Künstler Max Erl

Max Erl ist Lehrer und freischaffender Künstler und hat seit 2018 ein Atelier in der Alten Mälzerei in Regensburg. Sein Steckenpferd: Er kombiniert Objekte mit modernen Materialien und Alltagsgegenständen. Sein Ziel: Dinge so zu verknüpfen, dass sich neue Interpretationsebenen auftun, die die Betrachterinnen und Betrachter mal humorvoll und mal nachdenklich machen sollen. Max Erls Arbeiten waren bereits im Neuen Kunstverein oder bei der „95. Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer Künstler und Kunsthandwerker 2021“ zu sehen.

