Regensburger Rückzieher am Hauptbahnhof: „Stresssituation“ für Busfahrer wird behoben

Von: Stefan Aigner

Die Bahnhofsstraße in Regensburg ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. © Stefan Aigner

Die Verkehrsberuhigung des Bahnhofsvorplatzes in Regensburg bedeutet für die Busfahrer erheblichen Stress. Jetzt hat die Stadt reagiert.

Regensburg - „Ein bisschen schmerzhaft“ sei es. Das räumt Klaus Rappert, SPD-Sprecher im Planungsausschuss des Regensburger Stadtrats, schon ein. Dennoch sei die Entscheidung unumgänglich.

Sperrung für Busse aufgehoben: bisherige Verkehrsführung ist „Stresssituation“ für die Fahrer

Künftig soll der derzeit komplett verkehrsberuhigte Bahnhofsvorplatz erneut für den Busverkehr freigegeben werden – auf einer Spur. Damit zieht die Stadt Regensburg die Konsequenzen aus den Erfahrungen seit der Komplettsperrung des Platzes und der notwendigen Änderung der Verkehrsführung, auch für Busse, vor rund eineinhalb Jahren.

Der seitdem stattfindende Begegnungsverkehr für Busse in der engen westlichen Albertstraße (beim Milchschwammerl) sei eine „Stresssituation“ für die Fahrer, erklärt Rappert seine Zustimmung zu dieser Lösung. Dort bestehe eine „Problemstelle“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Einspurige Verkehrsfreigabe für Busse: Günstigste und praktikabelste Lösung

Folgt man aber den Untersuchungen der städtischen Planer, ist die nun beschlossene einspurige Verkehrsfreigabe am Vorplatz die praktikabelste und günstigste Lösung, um die aktuelle Situation zu verbessern.

Auch ein Ausbau der Albertstraße sei geprüft worden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Das aber sei teuer, möglicherweise würden Bäume in Mitleidenschaft gezogen, und das laufe auch den Planungen für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zuwider (dessen Bau allerdings aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde).

Wegen Verkehrsfreigabe: Kein Bodenkunstwerk vorm Hauptbahnhof

Bei diesem ZOB direkt am Hauptbahnhof, so er denn einmal kommt, müssten ja auch Busse in dem Bereich fahren, so OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Fliegen können sie nicht.“

Zum Opfer fällt der Verkehrsfreigabe das geplante Bodenkunstwerk, das vor dem Hauptbahnhof hätte realisiert werden sollen. „Einer regelmäßigen Belastung des Busverkehrs“ könnten die Farben „nicht standhalten“, heißt es in der Vorlage. Das sei zwar „super-super-schade“, so Planungsreferentin Christine Schimpfermann bezeichnet das zwar als „super-super-schade“, zu ändern sei das aber nicht.

Außer Verkehrsfreigabe: Bahnhofsumfeld soll verbessert werden

Derzeit verhandelt die Stadt mit dem Künstler über eine Entschädigung oder Verlegung des Kunstwerks als „Kompensation“. Mit weiteren „kleinen gezielten Interventionen“ soll das Bahnhofsumfeld aber anderweitig aufgewertet werden – im „Idealfall“ werde das sogar noch in diesem Jahr passieren.

Fahrradabstellanlagen, „Baumpflanztröge in poppigen Farben“, die mit EU-Fördergeldern finanziert werden, eine Verschönerung der Grünflächen rund um den Hauptbahnhof, eine „Nutzung“ des Peterskirchleins durch Kreative in Absprache mit Streetworkern, Polizei und DrugStop, lauten die Ideen der städtischen Planer.

Bahnhofsvorplatz: Grüne loben Verbesserungen, aber...

Quer durch alle Fraktionen gibt es Lob für die geplanten Verbesserungen. Selbst von den Grünen, die aber die Vorlage am Ende ablehnen. Sie hätten sich anlässlich der Freigabe für den Busverkehr eine bauliche Sperre oder Ampel gewünscht, um den Autoverkehr von der (illegalen) Nutzung der Busspur abzuhalten.

Doch ein entsprechender Änderungsantrag wird abgelehnt – man baut auf die Rechtstreue der autofahrenden Mehrheit.

„Unglaublichkeit“, „Chaos“: CSU kritisiert Situation am Hauotbahnhof

Durchweg unzufrieden mit der Situation am Bahnhof und auch der Beschlussvorlage geben sich die Vertreter der CSU-Fraktion. Deren Chef Jürgen Eberwein hatte in der Vergangenheit schon erklärt, dass man das alles – vor allem die Sperrung für den Durchgangsverkehr – furchtbar finde. Lediglich aus Gründen der „Koalitionsdisziplin“ interveniere die CSU nicht dagegen.

Ein ähnliches Bild geben in dieser Sitzung auch die Ausschussmitglieder Michael Lehner und Bernadette Dechant ab. Die Situation am Hauptbahnhof sei „eine Unglaublichkeit“, so Lehner. Er sei dafür den Vorplatz „jederzeit für den Autoverkehr“ freizugeben. Regensburg sei „die einzige Großstadt“, die an ihrem Hauptbahnhof „völliges Chaos“ verursache, so der Regensburger CSU-Chef. Und noch ehe die Vorlage zur Abstimmung kommt, verlassen er und Dechant den Saal.

Wann kommt der neue Busbahnhof in Regensburg?

Wann der endgültige ZOB kommt, bleibt derweil offen. Stadtrat Christian Janele glaubt gar, dass die derzeitige Übergangslösung am Ernst-Reuter-Platz, der Interims-ZOB, kurz: IZOB, noch sehr viel länger bleiben wird als zunächst geplant.

Das I in IZOB solle man deshalb am Besten streichen. „Das Provisorium wird länger stehen, als wir uns das vielleicht ausmalen können.“ Zehn oder 15 Jahre, prophezeit der CSB-Stadtrat.

Davor warnt die scheidende Planungsreferentin Schimpfermann. Der IZOB sei bereits jetzt an seiner Belastungsgrenze und werde den künftigen Anforderungen nicht standhalten.

