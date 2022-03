Wie ist die Geflüchteten-Situation in Regensburg? Landkreis klärt auf und beantwortet Fragen

Mehrere tausend Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Bayern angekommen – wie hier am Hauptbahnhof München. © Sven Hoppe/dpa

Bisher sind etwa 150 Menschen aus der Ukraine seit Kriegsbeginn nach Regensburg geflüchtet. Wie können die Regensburger helfen? Der Landkreis gibt Antworten.

Regensburg – Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen seit Kriegsbeginn nach Regensburg. Vielen Bürgerinnen und Bürger drängen sich daher Fragen auf, die der Landkreis in einer Pressemitteilung versucht, zu beantworten. Demnach schätzt das Landratsamt am Mittwoch (9. März), dass etwa 100 Menschen Unterschlupf bei ihren Verwandten und Bekannten gefunden haben. Insgesamt kamen rund 50 Flüchtende über den offiziellen Verteilungsweg von ANKER dazu. Sie befinden sich derzeit in einem Hotel in Zeitlarn und sollen von dort aus in private Unterkünfte verteilt werden.

Regensburg: Schon über 500 private Betten wurden angeboten

Dies sei möglich, weil schon über 500 private Betten zur Verfügung gestellt wurden. Weiterhin nimmt das Landratsamt private Wohnungsangebote per Mail unter anmietung@landratsamt-regensburg.de an. In die Nachricht sollte hineingeschrieben werden, wer die Wohnung oder das Haus besitzt, plus die jeweiligen Kontaktdaten. Auch muss Adresse und Ausstattung der Unterkunft genannt werden und ab wann sie für wie lange zur Verfügung steht. Zudem sollte angegeben werden, wie die Verbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Einkaufsmöglichkeiten sei, die sich in der Nähe befinden.

Diejenigen, die mit Geld- oder Sachspenden helfen möchten, können sich bei Fragen zu den Flüchtenden aus der Ukraine oder Hilfsangeboten per E-Mail an das Landratsamt wenden: ukraine@landratsamt-regensburg.de. Ansonsten gibt es zahlreiche Aktionen in den einzelnen Gemeinden im Landkreis Regensburg, auf die das Landratsamt hinweist.

Regensburg: Das müssen Ukraine-Flüchtlinge beachten

Flüchtende, die schon privat untergekommen sind, sollen sich per E-Mail an registrierung@reg-opf.bayern.de vorregistrieren. Dafür müssen sie die Personendaten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, aktuelle Adresse und Telefonnummer eines deutschsprachigen Ansprechpartners angeben.

Da das ANKER Oberpfalz derzeit überlastet ist, wird es sich melden, wenn wieder neue Kapazitäten frei sind. Erst dann können sich die Geflüchteten endgültig registrieren. Weiterhin werden sie gebeten, „sich mit der neuen Wohnadresse beim zuständigen Einwohnermeldeamt der Landkreisgemeinden anzumelden und die postalische Erreichbarkeit durch Beschriftung des Briefkastens sicherzustellen.“