„Höllenfahrt“ mit 400-PS-Mercedes endete mit Schüssen und Unfall: Angeklagter spricht von „Panik“

Von: Tanja Kipke

Er raste mit 260 Sachen der Polizei auf der Autobahn davon. © Frank Rumpenhorst/dpa

Dass bei der halsbrecherischen Flucht eines 23-Jährigen vor der Polizei niemand zu Schaden kam, ist reines Glück. Nun stand der Raser vor dem Amtsgericht Regensburg.

Regensburg - Mit 260 Sachen über die Autobahn, mit 160 nachts über die Landstraße, Schüsse und ein Mercedes, der am Ende gegen einen Felsen kracht – Richterin Andrea Costa spricht von einer „Höllenfahrt“, die der 23-jährige Angeklagte in der Nacht des 2. März 2021 hingelegt habe. Nun muss er sich deshalb vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten.

„Höllenfahrt“ vor dem Amtsgericht Regensburg: Mercedes mit 400 PS gegen Polizei-BMW

An jenem Donnerstag holte der 23-Jährige Angeklagte seinen Bruder ab, um gemeinsam nach Hause nach Rotterdam zu fahren. Ein Freund hatte ihnen dafür das Auto, einen weißen Mercedes AMG mit 400 PS unter der Haube, zur Verfügung gestellt. Was der nun Angeklagte damals nicht wusste: Das Auto war bei der Polizei registriert – unter anderem wegen des Verdachts der Schleusung und möglicher Drogenkurierfahrten.

Kurz vor Hengersberg (bei Deggendorf) wird der Mercedes um etwa ein Uhr morgens denn auch von den Kameras eines automatischen Kennzeichenerkennungssystems erfasst. Zwei Streifen nehmen den Angeklagten zwischen sich. Per Signalleuchte teilen sie ihm mit, dass er ihnen auf einen Parkplatz folgen soll.

Flucht vor der Polizei: Mit 260 Sachen über die Autobahn

Doch der junge Mann biegt nicht ab. Stattdessen drückt er aufs Gas und braust bald mit mehr als 260 Sachen über die A3. „Ich habe zuerst nur ein lautes Motorheulen gehört und im Augenwinkel ein weißes Fahrzeug gesehen“, sagt einer der Polizisten.

Mit ihrem BMW X3 nehmen die Beamten umgehend die Verfolgung auf. „Wir sind da auch viel zu schnell gefahren“, sagt einer. Bei ihnen habe aber „ein gewisser Jagdtrieb“ eingesetzt. Den Flüchtigen einfach entkommen lassen, das wollten sie nicht.

Per Funk kommt dann die Anweisung, das Auto maximal bis zur Abfahrt Laaber zu verfolgen – aus Sicherheitsgründen. Denn der Mercedes nimmt wenig Rücksicht auf den übrigen Verkehr. Ein Kleintransporter wird rechts überholt. Mit quietschenden Reifen rauscht der Angeklagte dann bei Laaber in die Ausfahrt. Dass er dabei unbeschadet durch die Kurve kommt, scheint pures Glück gewesen zu sein.

„Höllenfahrt“ auf der Flucht vor der Polizei: Angeklagter spricht von „Panik“

Auf der Landstraße geht es weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Brunn.

Die Flucht vor der Polizei wird seit einem Beschluss des BGH unter dem § 315d mit einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gleichgesetzt. Der Angeklagte ist auch vollumfänglich geständig. Doch das Motiv für seine Raserei bleibt vor Gericht offen.

Der 23-Jährige spricht von Panik und macht eine vorherige Polizeikontrolle in Passau geltend. Da habe er einfach überreagiert. „In meinem Kopf war alles durcheinander.“

Der 23-jährige Raser kam mit einer Bewährungsstrafe davon. © Michael Bothner

In Brunn findet die Flucht kurzzeitig ein Ende, als der Mann auf ein Firmengelände einbiegt. Der Streifenwagen hält ebenfalls. Einer der Beamten steigt aus.

Auf der Flucht vor der Polizei: Beamter rettet sich mit einem Sprung zur Seite

Was nun passiert ist, bleibt vor Gericht strittig. Laut dem Polizeibeamten soll das Fluchtfahrzeug umgedreht und dann auf ihn zugehalten haben. „Ich konnte gerade noch zur Seite springen.“

Doch die Aussage des Polizisten ist von einigen Unklarheiten gezeichnet. Zudem gibt es Widersprüche mit der Aussage seines Kollegen. Der Angeklagte selbst gibt an, den Beamten in der Dunkelheit überhaupt nicht gesehen zu haben. Eine absichtliche Gefährdung habe nicht bestanden.

Dieser Darstellung folgt am Donnerstag auch das Schöffengericht und sieht für den Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Körperverletzung keine ausreichenden Beweise.

23-Jähriger flieht vor der Polizei: Es fallen Schüsse

„Wir unterstellen dem Beamten aber nicht, hier gelogen zu haben“, erklärte Richterin Costa. Subjektiv habe es sich für ihn wohl so dargestellt. Die gesamte Situation habe nur wenige Sekunden gedauert und die vorangegangene Verfolgungsjagd sei für alle Beteiligten eine enorme Stresssituation gewesen.

In dieser will der Beamte nämlich auch gesehen haben, wie aus dem Auto mit einer Pistole auf ihn gezielt wird. Der Polizist reagiert reflexartig. Er zieht seine Dienstwaffe und feuert zwei ungezielte Schüsse auf den Mercedes ab. Eine Kugel durchschlägt den Tankdeckel. Eine weitere trifft die Beifahrertür. Es ist reines Glück, dass auch hier niemand verletzt wird.

Abruptes Ende einer „Höllenfahrt“: Mercedes landet an einem Felsen

Die Schüsse lösen beim Angeklagten zusätzlich Panik aus, wie er sagt. Ohne Licht fährt er mit bis 160 Sachen auf der Landstraße weiter. Achtet weder auf Kreuzungen, noch, ob er andere gefährden könnte. Nach insgesamt über 17 Kilometern dann das abrupte Ende: Nach einer Tankstelle biegt er auf eine Straße zu einem Parkplatz ein und bleibt dort an einem Felsen hängen. Das Auto wird stark beschädigt. Die Insassen bleiben aber – wieder mit viel Glück – unverletzt.

Der Bruder ergibt sich sofort der Polizeistreife. Der Angeklagte flieht in den Wald. Ein Beamter hinterher. Im Dunkeln nun allein mit dem Beifahrer zu sein, das sei „das Schlimmste in der Situation gewesen“, so der bereits erwähnte Beamte vor Gericht. Dann hört er einen Schuss im Wald.

„Höllenfahrt“ vor dem Amtsgericht Regensburg: Ein Jahr auf Bewährung für den Raser

„Ich wusste ja nicht, wer da geschossen hat.“ Kurz darauf kommt sein Kollege zurück. Vom Flüchtigen fehlt zunächst jede Spur. Er wird erst im Morgengrauen von weiteren Einsatzkräften ein Stück weiter im Wald aufgegriffen und landet für drei Wochen in Untersuchungshaft.

Bereitschaftspolizisten durchkämen nach der Festnahme noch den Wald. Eine Schusswaffe kann aber nicht gefunden werden. Auch hier geht das Gericht davon aus, dass der Beamte sicher nicht gelogen, in der konkreten Situation aber eben etwas anderes wahrgenommen hat.

Den Angeklagten verurteilte das Gericht zu einer einjährigen Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem wurde eine 15-monatige Sperrfrist für den erneuten Erwerb einer Fahrerlaubnis verhängt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Michael Bothner)

