Polizei bereitet Bombenentschärfung in Regensburg vor - Auch Luftraum von Sperrzone betroffen

Von: Katarina Amtmann

In Regensburg wurde eine Fliegerbombe gefunden (Symbolbild). © dpa-Bildfunk

In Regensburg wurde am Samstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll noch am Sonntag entschärft werden.

Regensburg - Für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweitem Weltkrieg in Regensburg bereitet die Polizei seit dem Sonntagmorgen (26. Juni) die Evakuierung von rund 1200 Menschen vor.

Regensburg: Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird entschärft - Polizei informiert

In der Sperrzone von einem halben Kilometer um den Fundort sind auch der Schifffahrtsverkehr auf der Donau sowie der Luftraum in Höhe von 1000 Metern betroffen, so ein Polizeisprecher am Sonntag.

Geplant sei die Sperrung von 10 Uhr an. Im Anschluss sollen die Bewohner in Sicherheit gebracht und die Bombe entschärft werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Arbeiten bis in den Sonntagnachmittag dauern werden. Für die Betroffenen sollte bereits seit 8 Uhr eine Betreuungsstelle in der Donau-Arena eingerichtet worden sein.

Weltkriegsbombe in Regensburg gefunden - Sperrzone um Fundort

Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde am Samstagnachmittag (25. Juni) bei Grabungen für einen Bau auf einem Privatgrundstück gefunden. Sie kann erst nach einer erfolgreichen Entschärfung abtransportiert werden, wie ein Sprecher sagte.

In der Sperrzone liegen nach Polizeiangaben keine Krankenhäuser, die von einer Räumung betroffen wären. Schulen und Supermärkte seien zwar in dem Gebiet, aber am Sonntag geschlossen. (kam/dpa)

