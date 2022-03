Kurioser Fund in Bayern: Polizisten entdecken lebenden Puma bei Verkehrskontrolle

Von: Martina Williams

Die Polizei Neunburg vorm Wald hat einen lebenden Puma bei einer Kontrolle entdeckt. © Polizeipräsidium Oberpfalz

Die Polizei Neunburg vorm Wald hat am Mittwoch einen Puma in einer Holzbox bei einer Kontrolle entdeckt. Ein Mann führte das Tier in seinem Auto mit. Die Ermittlungen laufen.

Update vom 17. März, 22.16 Uhr: Die stark abgemagerte Pumadame, die nur noch 40 Kilogramm wiegt, ist in ein Innengehege des Exotenhauses in der Kaulbachstraße gebracht worden. Völlig gestresst lief sie auf und ab, hechelte verängstigt. „Wir haben sie Penelope getauft“, sagt Tierärztin Sandra Giltner, „jetzt braucht sie viel Ruhe.“ Um zu Kräften zu kommen, wird Penelope in den nächsten Tagen mit frischem Fleisch und extra Vitaminen versorgt. „Oder auch einem ganzen Huhn“, sagt die Ärztin.

Sorgen macht sie sich über die Zukunft des Tieres, denn eine staatliche Auffangstation gebe es nicht. „Wir versuchen jetzt europaweit, Penelope in einem Zoo oder Raubkatzenasyl unterzubringen.“, so die Ärztin. Sie hofft, dass die Politik endlich schärfer gegen den illegalen Handel mit Exoten vorgeht. Giltner: „Der Markt dafür existiert und sorgt für unermessliches Leid bei den Tieren.“

Erstmeldung vom 17. März, 15.35 Uhr: Neunburg vorm Wald – Die Polizei Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) hat Mittwochnacht (16. März) eine außergewöhnliche und zugleich gefährliche Entdeckung gemacht. Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Industriestraße gegen 23.15 Uhr fanden die Beamten einen lebenden Puma in einer Holzbox. Davon berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz. Der 30-jährige Autofahrer kommt dem Bericht zufolge aus Baden-Württemberg und hat das ausgewachsene Tier aus Tschechien mitgebracht. Sein Plan war wohl, die gefährliche Raubkatze als Haustier zu halten. Das Puma-Weibchen ist fünf Jahre alt und wiegt rund 40 Kilogramm, heißt es in der Meldung weiter.

Neunburg vorm Wald: Mann transportiert ausgewachsenen Puma in einer Holzbox

Der Puma wurde in einer Holbox transportiert. © Polizeipräsidium Oberpfalz

Die Polizei stellte das Tier sicher. Verletzungen erlitt es nicht. Um den Puma verladen und transportieren zu können, hatten die Beamten noch in derselben Nacht einen Tierarzt finden müssen, der die Raubkatze betäuben konnte. Am Mittwoch (17. März) wurde sie vorübergehend in eine bayerische Facheinrichtung gebracht. Gegen den 30-jährigen Mann wird jetzt ermittelt. Es bestehe unter anderem der Verdacht eines Vergehens nach dem Bundesnaturschutzgesetz, teilt die Polizei weiter mit.