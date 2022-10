Mit 80 durch die Innenstadt: Verfolgungsjagd nach Tabakraub in Regensburg

Von: Michael Bothner

Der Angeklagte mit seiner Rechtsanwältin Narine Schulz. © Michael Bothner

Zwei Jahre und sieben Monate muss Ismael K. ins Gefängnis. Der mehrfach vorbestrafte Täter hatte zuvor versucht, um die Haft herumzukommen, gab aber dann nach.

Regensburg - Es war ein bizarrer Anblick, der sich Bewohnern des Regensburger Stadtteils Wutzlhofen am 5. Mai 2021 geboten haben muss. Eine Spur aus Tabakwaren säumte am frühen Morgen die Straße. Überbleibsel einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und Ismael K.

Verfolgungsjagd nach Tabakraub: mit 80 km/h durch Regensburg

Mit „halsbrecherischen 80 km/h“ sei dieser vor den Beamten davongejagt, heißt es im Polizeibericht. Dabei sprang der Kofferraum auf und Zigaretten und Tabak im Wert von mehreren tausend Euro flogen durch die Gegend.

Kurz zuvor hatte K. einen Tabakladen in der Berliner Straße ausgeraubt. Mit einem Brecheisen hatte er die Tür zu dem Kiosk aufgestemmt und Diebesgut im Gesamtwert von 7.500 Euro erbeutet. Doch Polizei überrascht den Einbrecher beim Verladen und kann ihn – nach besagter Verfolgungsjagd – schließlich festnehmen. Durch Videoaufnahmen aus dem Tabakgeschäft stellt sich heraus: Auch bei zwei vorherigen Einbrüchen war Ismael K. der Täter. Die Beute damals: Zigaretten und Tabak im Wert von knapp 10.000 Euro.

Tabakdieb wollte die Beute in Drogen umtauschen

Die Beute wollte der gebürtige Serbe in Drogen umtauschen. Laut einem psychiatrischen Gutachten leidet der Mann an einer Alkohol- und Drogensucht. Vor allem Kokain und Crystal hatte er in den letzten Jahren konsumiert. Hintergrund sind laut dem Gutachten nicht zuletzt seine Erlebnisse aus Kindheit und Jugend – während des Jugoslawienkriegs.

Damals verlor Ismael K. seine Eltern. Als Vollwaise wuchs er in verschiedenen Asylheimen auf, unter anderem in Italien. Dort sei er immer wieder an die falschen Freunde geraten, wie er erzählt. Er habe sein Leben nie dauerhaft auf die Reihe bekommen. Auch nicht als er Anfang der 2000er Jahre nach Regensburg kam.

Tabakdieb war drogensüchtig und hoch verschuldet

Durch Drogenkonsum und einen Lebensstil deutlich über den eigenen Verhältnissen verschuldete er sich – insgesamt um 94.000 Euro. Ismael K. ist mehrfach vorbestraft. Vier Mal war er bei stationären Behandlungen in psychiatrischen Kliniken – ohne Erfolg.

Bereits 2009 kam es zu mehreren Diebstahldelikten. 2015 folgten Einbrüche etwa in ein Regensburger Blumengeschäft und einen Imbiss. Im Gewerbepark erbeutete er mit weiteren Personen Tabakwaren für rund 8.500 Euro.

Auch den Laden in Wutzlhofen suchte Ismail K. im September (Tabakwaren im Wert von 3.670 Euro) und Dezember (rund 4.900 Euro) 2015 schon einmal auf. 2018 wurde er deshalb zu einer längeren Haftstrafe verurteilt. Allzu beeindruckt zeigte sich der Mann davon allerdings nicht. Wenige Wochen nach seiner Entlassung Ende 2020 taucht er wieder in der Berliner Straße auf, mehrfach – bis er erneut geschnappt wurde.

Tabakdieb vor dem Amtsgericht: eine letzte Chance zur Therapie

Vom Amtsgericht Regensburg wird Ismail K. am 25. Januar zunächst zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten wegen des Diebstahls mit Waffen in drei Fällen sowie Sachbeschädigung verurteilt. Doch Amtsrichterin Andrea Costa will ihm nochmal eine Chance geben. Unter mehreren Auflagen wird die Haft ausgesetzt, um Ismael K. eine Therapie zu ermöglichen.

Der Mann reagierte damals sichtlich erleichtert und konnte es zunächst kaum fassen. Er wolle mit seiner Familie einen Neustart schaffen. „Ich möchte weg aus meinem alten Leben, weg von den falschen Freunden und weg von den Drogen.“

Doch das Urteil wird nicht rechtskräftig. Nur wenige Tage später legt der Angeklagte Berufung ein. Ismail K. zielt damit offenbar auf eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach §64 StGB ab. Eine solche stationäre Therapie würde im Rahmen der Haft vollzogen und eins zu eins auf das Strafmaß angerechnet werden.

Gutachter: Angeklagter hat „teils fragwürdige Selbstwahrnehmung“

Der zuständige psychiatrische Gutachter sieht dafür vor dem Amtsgericht Regensburg Anfang des Jahres aber kaum Erfolgsaussichten. Auch, weil der Angeklagte laut dem Experten widersprüchliche Angaben zur Sucht gemacht und eine „teils fragwürdige Selbstwahrnehmung“ habe.

In der Folge sucht sich Ismail K. einen neuen Anwalt. Bei einem ersten Berufungstermin im Frühsommer lässt sich der Jurist nach Unstimmigkeiten mit dem Angeklagten im Gerichtssaal von seinem Mandat entbinden. Auch weitere Juristen sollen Ismail K. in der Folge den Laufpass gegeben haben.

Nach internen Beratungen: Angeklagter nimmt Berufung zurück

Am vergangenen Freitag kam es nun zum Berufungstermin am Landgericht Regensburg. Der ist nach einer Dreiviertelstunde bereits vorbei. Rechtsanwältin Narine Schulz, Staatsanwaltschaft und Kammer besprechen sich zunächst intern.

Dann heißt es nur noch, beide Seiten würde ihre Berufungen zurückziehen. Über die genauen Hintergründe dieser etwas überraschenden Wende wird vor Gericht nichts näheres bekannt.

