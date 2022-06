Heldentat in Regensburg: Schulbus rast auf Katastrophe zu – Lehrer greift ein und verhindert Unfall-Drama

Von: Felix Herz

Durch den beherzten Einsatz des Lehrers wurde keines der Grundschulkinder verletzt (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Franziska Kraufmann

Das beherzte Eingreifen eines Lehrers verhinderte den schweren Unfall eines Schulbusses in Regensburg. Zuvor hatte der Fahrer einen Schwächeanfall erlitten.

Cham – Mit dem Schulbus war die vierte Klasse der Hans-Scholl-Grundschule von Burglengenfeld im Kreis Schwandorf auf dem Weg zu einem einwöchigen Ausflug in eine Berghütte im Bayerischen Wald. Während der Fahrt ereignete sich aber ein Zwischenfall, der sehr böse hätte enden können: Der Fahrer erlitt einen Schwächeanfall und wurde ohnmächtig.

Fahrer wird ohnmächtig: Lehrer verhindert Bus-Katastrophe

Auf der B20 bei Cham erschlaffte plötzlich der Körper des Busfahrers. 41 Schulkinder befanden sich in dem Bus, dazu vier Lehrkräfte und ein Schulsozialarbeiter – und sie alle rasten auf eine Katastrophe zu. Unkontrolliert geriet der Schulbus auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße und prallte mit einem Auto zusammen. Blitzschnell reagierte der Lehrer Stefan Rittger und sprang zur Fahrkabine, berichtet der BR.

Da er nicht an dem ohnmächtigen Busfahrer vorbeikam, kroch er auf allen Vieren in den Fußraum der Fahrkabine und drückte mit den Händen das Bremspedal durch. So gelang es dem Lehrer, den Bus, der noch an einer Leitplanke entlang schlitterte, zum Stehen zu bringen.

Eltern „total dankbar“: Schüler setzen Ausflug fort

Mit seinem beherzten Eingreifen verhinderte Rittger wohl eine echte Katastrophe. Laut BR wäre es zu einem größeren Unfall samt Zusammenstoß mit einem LKW gekommen. Sogar eine Massenkarambolage wäre auf der viel befahrenen B20 bei Cham möglich gewesen. Das Verhalten des 56-jährigen Lehrers sei „unglaublich mutig und zugleich sehr besonnen“ gewesen, kommentiert die Schulleiterin Ingrid Donaubauer den Vorfall gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Keiner der Businsassen wurde durch den Vorfall verletzt, nur der Fahrer des PKWs trug leichte Verletzungen davon. Die Eltern der 41 Grundschulkinder seien laut Donaubauer „total dankbar“. Nach dem Unfall seien die Erziehungsberechtigten sofort kontaktiert worden, Schüler und Lehrer beschlossen aber, ihren Ausflug fortzusetzen. Laut Schulleiterin habe man die Sommerrodelbahn besucht und eine Wanderung gemacht, bei der Geschehene mit den Kindern aufgearbeitet wurde.

Der rettende Lehrer selbst will die Sache nicht an die große Glocke hängen: „Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Wir gucken jetzt nach vorne und denken gar nicht drüber nach, was gewesen sein könnte“, sagte Stefan Rittger dem BR. (fhz)

