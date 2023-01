Am Silvesterabend: Vier Autos brennen aus – weitere beschädigt

Von: Katarina Amtmann

Vier Autos brannten aus, weitere wurden beschädigt. © vifogra / Moller-Schuh

Kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwehr Regensburg alarmiert. Vier Autos standen in Vollbrand, weitere waren durch die Hitze bereits beschädigt worden.

Regensburg - In Regensburg (Oberpfalz) kam es am Silvesterabend zu einem Brand, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Verletzte gab es nicht.

Silvester 2022: Autos brennen in Regensburg

Demnach sei die Polizei kurz vor 22 Uhr verständigt worden, dass in der Käthe-Kollwitz-Straße in Regensburg mehrere geparkte Fahrzeuge in Vollbrand stehen sollen. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, brannten bereits vier Pkw vollständig. Drei weitere Fahrzeuge sind durch die Hitze der Flammen in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt worden.

Die Anwohner wurden laut Pressemeldung gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, bevor es auf weitere Fahrzeuge der Parkreihe am Fahrbahnrand übergreifen konnte.

Über die Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, er dürfte sich aber im hohen, fünfstelligen Bereich bewegen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unmittelbar vor Ort übernommen.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen. (kam)

