Studie enthüllt: Regensburg ist Single-Hauptstadt Deutschlands

Von: Katarina Amtmann

Regensburg ist Single-Hauptstadt Deutschlands. © IMAGO / Manfred Segerer

Die meisten Single-Haushalte gibt es in Regensburg. Die Stadt in der Oberpfalz belegt in einer Studie Platz 1 – nicht zum ersten Mal.

Regensburg – Regensburg bleibt nach einer Studie die Single-Hauptstadt Deutschlands. Nirgendwo lebten 2022 so viele Menschen allein wie in der Stadt in der Oberpfalz. Das teilte das Unternehmen GfK in Nürnberg am Dienstag, 17. Januar, mit.

Der Anteil der Einpersonenhaushalte lag demnach in der Stadt bei 52,7 Prozent – und damit deutlich über dem bundesweiten Anteil von 40,9 Prozent.

Studie: Regensburg hat die meisten Single-Haushalte – Franken-Städte auch im Ranking dabei

Regensburg (150.000 Einwohner) hatte bereits in den Vorjahren den Spitzenrang belegt. Auf den Plätzen danach folgten im vergangenen Jahr die Städte Erlangen, Leipzig, Nürnberg und Augsburg. Generell lagen laut der Studie die Städte bei den Single-Haushalten vorne. Mit dem Landkreis Goslar (Niedersachsen) kam der erste Landkreis erst auf Rang 57.

Der Anteil an Single-Haushalten habe in Deutschland seit Jahren zugenommen, sei im vergangenen Jahr aber erstmals wieder gesunken, hieß es in der Studie zur Bevölkerungsstruktur weiter. In allen Bundesländern bis auf Sachsen verringerte sich 2022 die Zahl der Einpersonenhaushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgröße war mit 2,11 Personen in Baden-Württemberg am größten, in Berlin lag sie mit 1,8 Personen am niedrigsten.

Bayern: Immer mehr Single-Haushalte

Regensburg ist Single-Hauptstadt Deutschlands - Landkreis Cloppenburg hat wenigste Single-Haushalte

Der Landkreis mit den wenigsten Single-Haushalten war demnach Cloppenburg (Niedersachsen). Dieser war wiederum auch Spitzenreiter bei den Mehrpersonenhaushalten mit Kindern. Der Landkreis Cloppenburg kam dabei im vergangenen Jahr auf einen Anteil von 40,8 Prozent – der bundesweite Schnitt lag bei 28,6 Prozent. (kam)

