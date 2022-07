Gefahr für Fußgänger am Stobäusplatz: Regensburger Ordnungsamt reagiert zunächst gar nicht

Von: Stefan Aigner

Reaktion nach über einem Monat und drei Unfällen: Warnschilder an den Fußgängerübergangen am Stobäusplatz. © privat

Eine neue Verkehrsführung über den Stobäusplatz in Regensburg hat bereits drei Unfälle produziert. Das Ordnungsamt reagierte erst spät.

Regensburg – Der Stobäusplatz ist eine der größten Bushaltestellen im Innenstadtbereich von Regensburg. Mit vielen Umsteigebeziehungen zwischen den Buslinien von West nach Ost und von Nord nach Süd. Hunderte von Menschen queren hier tagtäglich die Straße, darunter viele Schülerinnen und Schüler. Doch seit dem 7. Juni ist der Stobäusplatz auch eine Gefahrenzone.

Stobäusplatz in Regensburg: Geänderte Fahrtrichtung der Busse sorgt für Gefahren

Wegen einer Großbaustelle an der Landshuter Straße und der damit einhergehenden Sperrung bis mindestens Ende August fahren seitdem sämtliche Busse stadteinwärts über die Luitpoldstraße. Eine völlig ungewohnte Situation für alle Beteiligten – bislang war die Luitpoldstraße nämlich eine Einbahnstraße, ausschließlich stadtauswärts.

Dass so etwas zu Problemen führen kann, weiß man auch bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Man habe schon häufiger die Beobachtung gemacht, dass es oft sehr lange dauere, bis sich Verkehrsteilnehmer an eine geänderte Verkehrsführung gewohnt hätten, sagt ein Polizeisprecher. So auch am Stobäusplatz und in der Luitpoldstraße.

Seit Änderung der Verkehrsführung: Drei Unfälle und ein Schwerverletzter

Von einem Unfallschwerpunkt wolle man zwar nicht reden. Doch seit der neuen Busspur und der Verkehrsführung stadteinwärts habe es bereits drei Unfälle gegeben.

Am 20. Juni wurde eine Radfahrerin von einem Bus touchiert, als sie die Straße überqueren wollte. Es entstand zum Glück nur Sachschaden. Am 5. Juli passierte dasselbe einer 14-jährige Schülerin, die zu Fuß über die Straße wollte. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Und zwei Tage später schließlich lief ein junger Mann am Stobäusplatz vor einen Bus und erlitt so schwere Verletzungen, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Der junge Mann war bei Rot über die Ampel gegangen und hatte nach Angaben von Anwohnern nur auf eine Richtung geachtet. Nach Angaben der Polizei haben sich seine Verletzungen aber mittlerweile als nicht so schwerwiegend herausgestellt, wie zunächst angenommen. Der Bus hatte ihn am Kopf getroffen.

Unfallgefahr am Stobäusplatz: Anwohnerin warnte schon früh

Anwohnerin Liane Schuster ist darüber erzürnt. Denn sie hatte das Regensburger Ordnungsamt bereits am 13. Juni eindringlich auf die gefährliche Situation hingewiesen, allerdings ohne eine Reaktion zu erhalten.

Sie wohnt gegenüber und kann die Bushaltestelle von ihrem Fenster aus gut sehen. Und die Straße, die täglich hunderte Menschen, darunter viele Schulkinder queren, ohne in beide Richtungen zu schauen. Mal an der Ampel, mal weiter Richtung Luitpoldstraße hinter der Kurve mit dem Mäuerchen, um die die Busse vom Stobäusplatz kommen oder, wie es Schuster ausdrückt, „brettern“. Vor allem die roten Busse aus dem Landkreis, die nicht an der Haltestelle stehenbleiben, würden vor der Kurve häufig nochmal ordentlich aufs Gas treten.

Eindringliche Warnung vor Unfällen am Stobäusplatz: Vor allem Kinder und Jugendlich unterwegs

In der E-Mail, die Schuster damals an den zuständigen Mitarbeiter für Straßenverkehr und Baustellen schrieb, heißt es unter anderem:

„Wie Ihnen wahrscheinlich klar ist, wechseln sehr viele Menschen, die dort in den Bus aus- und einsteigen, die Straße nicht an Ampeln und Fußgängerwegen, sondern laufen in der Regel kreuz und quer über die Kreuzungen (vor allem Kinder und Jugendliche). Dabei gucken sie natürlich (meist), ob ein Auto kommt, allerdings in die gewohnte Richtung stadteinwärts.

Ich konnte bereits jetzt Menschen beobachten, die beim Überqueren der Straße natürlich stadteinwärts schauen und da dann kein Auto kommt gemütlich die Straße überqueren, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, dass sich jederzeit ein Bus mit hoher Geschwindigkeit nähern kann, den sie wegen der Mauer nicht sehen und in dessen Richtung sie auch gar nicht schauen - und der Busfahrer den Fußgänger genau aus diesem Grund auch nicht.“

Anwohnerin erhielt keinerlei Antwort vom Ordnungsamt

Auch einen Lösungsvorschlag hat sie:

„Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, ab der Kreuzung bei der Mauer für die Busfahrer ein Schild anzubringen: ‘Ab hier Schritttempo wegen Fußgänger/Schüler’, denn auch wenn da keiner über die Straße darf, im Alltag machen das die Leute trotzdem.“

Eine Antwort erhielt die dreifache Mutter nicht. Stattdessen sind seitdem drei Unfälle passiert – immer unter Beteiligung der stadteinwärts fahrenden Busse. Nach dem letzten Unfall wurde es Schuster zu bunt. Sie schrieb eine letzte Mail und kündigte an, den Sachverhalt an Staatsanwaltschaft, die Angehörigen des Unfallopfers und die Presse weiterzuleiten.

Nach Drohung mit Staatsanwaltschaft: Ordnungsamt antwortet mit Ausflüchten

Erst jetzt reagierte das Ordnungsamt. Ein Abteilungsleiter bedankt sich nun für den Hinweis. Dass es keine Antwort gegeben habe, begründet er wie folgt: „Da Sie für Ihr erstes Anschreiben das persönliche Postfach unseres ehemaligen Mitarbeiters verwendet haben, hatten wir darauf keinen Zugriff.“ Ähnliches antwortet auch die städtische Pressestelle auf eine Anfrage unserer Redaktion.

Allerdings klingt diese Begründung erstaunlich. Zum einen hatte Schuster nur wenige Tage vor ihrer E-Mail direkten Kontakt zu dem städtischen Mitarbeiter. Zum anderen wird er nach wie vor auf den städtischen Internetseiten unter der Rubrik „Bürgerservice“ als zuständiger Ansprechpartner geführt – mit jener E-Mail-Adresse, bei der die Nachrichten – laut Aussage der Pressestelle – offenbar im Nirvana landen.

Trotz Unfällen: Stadt sieht keine Versäumnisse bei sich

Immerhin hat man nun, nach drei Unfällen, halbwegs reagiert. „Blick nach links!“, „Blick nach rechts!“ prangt seit Dienstag von mehreren auffällig gelben Schildern an Fußgängerübergängen am Stobäusplatz, versehen mit dem Verkehrskennzeichen für Gefahr. Außerdem wurden Tempo-30-Schilder aufgestellt, um die Busse herunter zu bremsen – laut Schuster mit allenfalls mäßigem Erfolg.

Versäumnisse sieht man laut städtischer Pressestelle bei alledem nicht und offenbart trotz der Unfälle eine erstaunlich lässige Haltung. Nach Einrichtung der Umleitung mit Busspur in die neue Richtung stadteinwärts gebe es „unmittelbar keine Veranlassung für weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr“, heißt es. Schließlich seien die ersten Wochen „ohne Probleme“ verlaufen. Und bezüglich der überhöhten Geschwindigkeit der Busse, da solle man sich doch an das Stadtwerk Regensburg wenden.

