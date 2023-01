„Ein Bunker, die optimale Lernumgebung“: Spott und Hohn über berühmten Uni-Campus in Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Das Aussehen der Regensburger Universität steht online in der Kritik. © picture alliance / Armin Weigel/dpa | Armin Weigel

Die Regensburger Universität ist eine gelobte Bildungseinrichtung in der Weltkulturerbestadt. Wegen ihrer Architektur erntet sie aber auch regelmäßig Kritik.

Regensburg – Dass die Regensburger Universität eine gute Uni ist, darüber herrscht kaum Zweifel. Zumindest basierend auf verschiedenen Online-Rezensionen in den einschlägigen Portalen. Auf studycheck.de hat die Uni eine Bewertung von 3,7 von 5 möglichen Sternen, auf Google lesen sich die meisten Rezensionen durchweg positiv. Nur eines fällt auf: Das Aussehen der Universität steht oft in der Kritik. Viele User äußern sich spöttisch über die Architektur.

Studieren in Regensburg: Alles über das Nachtleben, Freizeitmöglichkeiten und den Wohnungsmarkt.

„Baufällig“ und „hässlich“: Uni Regensburg im Visier von Spott und Hohn

„Wow, das ist die hässlichste Uni, die ich je gesehen habe“, schreibt ein User in den Google Rezensionen. Das Aussehen der Uni erinnere eher an einen Bunker, kommentiert ein Local Guide. Laut einem anderen Nutzer herrsche besonders im Sommer eine schöne Atmosphäre – im Winter würde sich die Uni aber als Drehort für einen Horrorfilm eignen.

„Mit Recht eine der hässlichsten Unis“ und „Sehr baufällige Universität“, schreiben weitere User. „Ein architektonisches Glanzwerk der Neuzeit“, schreibt zudem einer sarkastisch. Er vergleicht den Bau mit einem Gefängnis. „Wirklich Hut ab vor dem Freigeist, dem aufgefallen ist, dass ein Bunker die optimale Lernumgebung bietet!“ Abschließend schränkt er aber direkt ein und schreibt, dass die Uni wirklich gut sei.

Studieren in Regensburg: Die Stadtviertel im ausführlichen Check – samt Miet- und WG-Preisen.

Kein Grund zur Sorge: Die Regensburger Universität weiß zu überzeugen

Neben den vielen spöttischen Kommentaren über das Aussehen der Universität Regensburg gibt es aber auch einige, die zwar oft auch die Baufälligkeit des Gebäudes erwähnen, die Universität aber generell als schön bezeichnen. Insgesamt lesen sich die Rezensionen auf Google zur Regensburger Uni, von den spöttischen Bewertungen einmal abgesehen, fast durchweg positiv.

Ein User schreibt: „Ich studiere hier seit Jahren und auch wenn die Architektur nicht so schön ist, ist es doch eine klasse Uni. Ich fühle mich sehr wohl als Studierender hier.“ Daraufhin kommentiert jemand: „Die Lehre ist gut und die Dozenten sind nett und kompetent. Ich fühle mich wohl!“

Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick Fotostrecke ansehen

Für Studenten ist der Regensburger Wohnungsmarkt aber eine große Hürde – hier gibt es Tipps und Hilfestellungen.

Alles in allem scheinen sich die Regensburger Studenten mit dem etwas renovierungsbedürftigen und schlichten Aussehen ihrer Universität abgefunden zu haben – und freuen sich über die ansonsten gute Hochschule in der Weltkulturerbestadt in Bayern. (fhz)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.