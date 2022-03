Kritik zur Dreigroschenoper in Regensburg: Reißt nicht wirklich vom Hocker

Von: Klaus-Maria Mehr

Katharina Solzbacher spielt Mackie Messer als kühlen und gelangweilten Gangsterboss. © Martin Sigmund/ Theater Regensburg

In der neuen Spielstätte Antoniushaus brachte das Theater Regensburg am Freitag die Premiere von Brechts Dreigroschenoper auf die Bühne. Die gefällige Inszenierung reißt nicht wirklich vom Hocker.

Regensburg - Es soll ein neuer kultureller Anziehungspunkt für den Stadtosten von Regensburg werden – das neueröffnete Antoniushaus am Mühlweg. 2018 musste der angestammte Pächter Franz Treml weichen – nach 26 Jahren. Wegen notwendiger Sanierungsarbeiten am 1953 errichteten Gebäude verlängerte die Pfarrgemeinde seinen Pachtvertrag nicht mehr. Tremls Angebot, die Sanierung in Eigenregie durchzuführen, wurde zuvor ausgeschlagen. Die für Regensburg günstigen Konditionen, zu denen am Mühlweg 13 Jugendschachturniere, Aquarienfreundetreffen und Musikabende früher stattfanden, sind damit passé. Die kulturelle Spielstätte, in der unter anderem Josef Hader, Hagen Rether oder Element of Crime zu kleinen Eintrittspreisen aufgetreten sind, sperrte zu.

Dreigroschenoper in Regensburg: Das Stück würde zum Stadtosten passen

Am 4. März wurde nun die (kulturelle) Wiedereröffnung gefeiert. Das frisch sanierte Antoniushaus dient dem Theater Regensburg für unbestimmte Zeit als Ausweichstätte, bis das Velodrom am Arnulfsplatz saniert wurde. Und mit der Premiere von Bertold Brechts Dreigroschenoper sollte ein Stück den Anfang machen, das – so ließ Regisseur Klaus Kusenberg verlauten – zu der „rauen Gegend“, dem Osten Regensburgs, passe.

Und tatsächlich hätte ein solches Stück über die kriminelle Halbwelt, soziale Ungleichheit, voll Spott für bürgerliche Romatikvorstellungen und Sentimentalität auch passen können. Doch geblieben ist bei Kusenbergs Inszenierung vor allem ein gefälliges Musikstück für das gesetztere Theaterpublikum, das zwar freundlichen Applaus erntete, aber auch niemanden vom Hocker riss.

Dreigroschenoper in Regensburg: Bis zur Premiere gab es einige Probleme

Vielleicht ist das ein Stück weit der holprigen Vorgeschichte bis zur Premiere geschuldet. Bis „Die Moritat von Mackie Messer“ an neuer Stätte erklingen durfte, gab es einige Probleme. Die Umbaumaßnahmen im Antoniushaus verzögerten sich aufgrund von Lieferproblemen und Krankheitsfällen. Noch die letzten Proben waren begleitet von Baulärm und Handwerksverkehr und daher alles andere als leicht. Auch die Übergangsphase am Stadttheater machte die Vorbereitung nicht einfacher. Kusenberg fungiert derzeit noch als Interims-Intendant, ehe zur kommenden Spielzeit der neue Chef Sebastian Ritschel übernimmt. Und der hatte im Herbst wegen seiner Personalentscheidungen für reichlich Unruhe gesorgt.

Zu allem Übel musste dann noch der ursprüngliche Premierentermin Ende Februar coronabedingt verschoben werden. Und beim Endspurt für den 4. März erwischte es dann noch Schauspielerin Marlene Hoffmann – sie fiel wegen einer Corona-Infektion aus und musste kurzfristig durch Esther Baar ersetzt werden. Die musste den Text stellenweise von Karteikarten und ihrem Handrücken ablesen, war aber als Lucy beim „Eifersuchtsduell“ mit Polly Peachum (gespielt von Zelal Kapçık) durchaus ein Gewinn. Es war eine der energiegeladensten Darbietungen des Abends.

Dreigroschenoper in Regensburg: Viel Weill und wenig Brecht

Unter solchen Voraussetzungen ist es kein Wunder, dass es dauert, bis die Inszenierung am vergangenen Freitag etwas in Schwung kommt. Den Liedern fehlt es gerade zu Beginn an Pepp. Auch das Publikum – rund 400 Besucherinnen und Besucher – wird da merklich unruhig.

Kusenbergs Inszenierung ist sehr reduziert. Das Bühnenbild besteht aus drehbaren Stahlgerüsten mit zwei Ebenen – auf der einen Seite klettern die Schauspielerinnen rauf und runter (Katharina Solzbacher sticht hier als platinblonder, kurzhaariger Londoner Gangsterboss Mackie Messer hervor), die andere Seite gehört dem dem sechsköpfigen Orchester (musikalische Leitung: Bettina Ostermeier).

Diese visuelle Dominanz der Musik steht sinnbildlich für die ganze Inszenierung. Der Brechtsche Biss, der Spott und das Schrille treten in den Hintergrund – die Musik von Kurt Weill dominiert, die Handlung ist Nebensache. Den Schauspielern verpasst Tamás Mester zusätzlich eine sehr reduzierte Choreografie. Bezüge zur heutigen Zeit finden sich allenfalls am Rande.

Schon 1933, fünf Jahre nach der Uraufführung der Dreigroschenoper, hatte Brecht befürchtet, dass „all das, worauf es mir nicht ankam: die romantische Handlung, die Liebesgeschichte, das Musikalische“, den Erfolg des Stücks ausmachen würden. Und zu dem zuvor verwirklichten und von ihm abgelehnten Dreigroschenfilm sagte er: „Man nahm für den Film all das, was ich in diesem Stück verspottet habe, die Romantik, die Sentimentalität usw., und ließ den Spott weg. Da war der Erfolg noch größer.“ Das Theaterstück hatte ein dem Künstler höchst suspektes Eigenleben entwickelt. In dieser Tradition steht denn auch Kusenbergs Inszenierung.

Freundlicher Applaus, mehr aber auch nicht

Vielleicht ist das Stück einfach zu alt, zu oft interpretiert und analysiert, um Brechts Ansprüchen heute noch gerecht zu werden. Vielleicht ist es aktuell einfach ein Stück, das der Musik von Kurt Weil wegen gern gespielt wird – schön zum Zuhören, gefällig und nicht allzu unbequem. Am Freitagabend gibt es dafür freundlichen Applaus. Standing Ovations bleiben aus.

Ob das Antoniushaus in den kommenden Jahren der erhoffte kulturelle Booster für das Ostenviertel sein wird, bleibt abzuwarten. Das Stadttheater, dessen Logo seit kurzem auf dem Vordach des Haupteingangs prangt, muss beweisen, dass es dem Viertel ein passendes Angebot machen kann und nicht nur die bestehende Theatergemeinde für ein paar Abende im Monat aus der Altstadt herausholt. (Michael Bothner)