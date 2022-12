Tod bei Festnahme: Staatsanwaltschaft entlastet Polizeibeamte – doch es gibt Ungereimtheiten

Von: Stefan Aigner

Bei Polizeieinsatz zwischen Regensburg und Wenzenbach kam im März ein Mann ums Leben (Symbolfoto). © Stefan Aigner

Am Tod eines 31-Jährigen bei einem Polizeieinsatz nahe Regensburg tragen die eingesetzten Beamten keine Schuld. Sagt die Staatsanwaltschaft. Die Angehörigen prüfen eine Beschwerde.

Regensburg - Die Nachricht kommt wenig überraschend: In Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz, bei dem am 20. März ein Mann ums Leben gekommen war, sieht die Staatsanwaltschaft Regensburg keinerlei Verschulden bei den eingesetzten Beamten. Das teilt die Behörde diese Woche in einer Presseerklärung mit.

Staatsanwaltschaft Regensburg: 31-Jähriger starb an akutem Herzversagen

Fast auf den Tag genau neun Monate ist es her, seit der 31-jährige Daniel S. bei einem Polizeieinsatz in der Brandlbergerstraße in Grünthal (Landkreis Regensburg) am Abend des 20. März unter nicht völlig geklärten Umständen starb. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu seinem Tod abgeschlossen. Es habe sich kein Anfangsverdacht einer Straftat gegen die beteiligten Polizeibeamten ergeben.

Als wahrscheinliche Todesursache komme „akutes Herzversagen nach körperlicher Anstrengung in Frage“, heißt es. Zu diesem Ergebnis war bereits ein Sachverständigengutachten des Erlanger Rechtsmediziners Professor Peter Betz gekommen, der regelmäßig als Gutachter für Gericht und Staatsanwaltschaft Regensburg tätig ist.

Bereits kurz nach dem Todesfall hatte die Staatsanwaltschaft eine Mitschuld der eingesetzten Beamten am Tod von Daniel S. weitgehend ausgeschlossen.

Tod bei Festnahme: Polizeibeamte waren falsch informiert

Wie mehrfach berichtet, war Daniel S. an jenem Abend kurz nach 19 Uhr von einer Polizeistreife in der Brandlbergerstraße „gestellt“ worden. Der 31-Jährige, der seit seinem 16. Lebensjahr unter Schizophrenie litt, soll zuvor einen Mann durch einen Faustschlag am Kopf verletzt haben. Dieser hatte S. zuvor angesprochen, weil der an einem Papierkorb gezündelt haben soll.

Die Partnerin des Mannes hatte daraufhin die Polizei verständigt und war Daniel S. bis zum Eintreffen einer ersten Streife gefolgt.

Die hinzugerufenen Beamten gingen offenbar davon aus, dass S. mit einer Eisenstange zugeschlagen hatte. Eine Angabe, die sich später als falsch herausstellte. Woher diese stammte und warum die Beamten mit dieser Falschinformation zum Einsatz kamen, klärt auch die aktuelle Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft nicht auf.

Tod bei Festnahme: Mann hatte sich massiv gewehrt

Allerdings wird mehr oder weniger eingeräumt, dass die Befürchtung, der Mann könne bewaffnet sein, die Beamten bei ihrem Vorgehen durchaus beeinflusste. Wörtlich heißt es dort:

„Gegen 19:18 Uhr trafen zwei herbeigeeilte Polizeibeamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd den letztlich Verstorbenen an, der seine linke Hand in seiner linken Jackentasche verborgen hatte. Daraufhin wiesen sie ihn an, stehenzubleiben und beide Hände vorzuzeigen. Aufgrund der vorausgegangenen Mitteilungen gingen die Polizeibeamten davon aus, dass der letztlich Verstorbene eine Stange mit sich führen könnte. Als der 31-jährige die Anweisungen ignorierte, wurde ihm die Anwendung unmittelbaren Zwangs mündlich angedroht. Als er auch hierauf keine Reaktion zeigte und seine linke Hand noch immer in seiner linken Jackentasche verborgen hielt, wendeten die Beamten in der Folge unmittelbaren Zwang an.“

Daniel S. habe sich „massiv“ gegen seine Festnahme gewehrt und einen der beiden Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Vom Eintreffen der ersten Streife bis zum Versuch, S. festzunehmen und dessen Gegenwehr inklusive Faustschlag verging gemäß der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft nur eine Minute.

Nach Fesselung von Händen und Füßen: 31-Jähriger verliert das Bewusstsein

Bereits um 19.19 Uhr setzten die Polizeibeamten demnach einen „Notruf ab, um weitere Unterstützung herbeizurufen“. Weiter heißt es:

„Schließlich gelang es den beiden Polizeibeamten jedoch, den letztlich Verstorbenen zu Boden zu bringen und mit Handfesseln hinter dem Rücken zu fesseln. Zu diesem Zeitpunkt trafen zwei weitere Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Nord am Einsatzort ein. Daraufhin teilte einer der hinzugekommenen Beamten um 19:21 Uhr per Funk mit, dass die ‚Lage im Griff sei‘ (…).“



Daniel S. habe sich weiterhin „heftig“ gewehrt. Man habe ihm deshalb Fußfesseln angelegt. „In der Folge leistete der Gefesselte weiterhin Widerstand, bis er zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt unvorhersehbar bewusstlos wurde“, heißt es weiter. Was die Beamten taten, um den Widerstand zu unterbinden, wird nicht erwähnt.

Staatsanwaltschaft: Todeseintritt war „Zusammenspiel verschiedener Ursachen“

Um 19.26 Uhr folgte dann der nächste Notruf – Daniel S. habe das Bewusstsein verloren, hieß es. Die Beamten hätten „mit sachgerechten Reanimationsmaßnahmen“ begonnen. Weiter heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft:

„Der ursprünglich für den verletzten Passanten herbeigerufene Rettungswagen traf gegen 19:30 Uhr am Einsatzort ein. Gegen 20:00 Uhr mussten die Rettungsbemühungen eingestellt und der Todeseintritt festgestellt werden.“

Der Todeseintritt lasse sich mit einem „Zusammenspiel verschiedener Ursachen“ erklären, so die Staatsanwaltschaft weiter. Dabei bezieht man sich im Wesentlichen auf das erwähnte Gutachten von Professor Betz:

„Das eingeholte medizinische Sachverständigengutachten führt insoweit insb. ein grenzwertig hohes Herzgewicht des Verstorbenen mit latenter Versagensbereitschaft der Herzmuskulatur (1.), die Einnahme des Medikaments Clozapin (2.), mögliche (Wechsel-)Wirkungen mit nachgewiesenen Cannabinoiden (3.) und die erheblichen körperlichen Anstrengungen des

Verstorbenen im Rahmen der Widerstandshandlungen (4.) auf.“

Staatsanwaltschaft: Toter war schon früher massiv aggressiv

Weiter führt die Staatsanwaltschaft aus, dass „eine Auswertung der medizinischen Vorgeschichte des Verstorbenen“ ergeben habe, „dass dieser aufgrund einer psychischen Erkrankung in den vergangenen zehn Jahren bereits mehrfach wegen raptusartiger Erregungszustände und massiv fremd-aggressiven Verhaltens, teilweise gegenüber seinen eigenen Familienangehörigen, untergebracht und teilweise auch gefesselt werden musste“.

Zusammenfassend kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, „dass die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch die beteiligten Polizeibeamten in Übereinstimmung mit dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz stand und in keiner Weise zu beanstanden war“.

Ermittlungen wegen Todesfall eingestellt: Familie prüft Beschwerde

Die Familie des Verstorbenen will das nicht einfach so hinnehmen. Wie deren Rechtsanwalt Philipp Pruy mitteilt, liegt ihm bislang nur der Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft vor. Die Protokolle der Vernehmungen der Polizeibeamten kenne er noch nicht. „Wir prüfen aktuell eine Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft gegen diese Entscheidung.“

Die Familie hatte mit Unterstützung eines anonymen Spenders eine zweite Obduktion von Daniel S. bei der LMU in München in Auftrag gegeben. Dort wurden Stauungsblutungen und Einblutungen im Gewebe festgestellt, die möglicherweise durch Druck auf den Brustkorb ausgelöst und eine daraus folgende Atemblockade entstanden sein könnten.

Tod bei Polizeieinsatz: Beamte hatten Body-Cams ausgeschaltet

Dass diese Einblutungen im Nachhinein, durch Reanimationsversuche, entstanden sein könnten, hätten die Münchner Gutachter laut Rechtsanwalt Pruy „nahezu ausgeschlossen“. Im Gegensatz zum von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter Betz.

Eine eindeutige Todesursache feststellen konnte keines der beiden Gutachten. Abgesehen von den Polizeibeamten vor Ort gibt es zudem keine unabhängigen Zeugen, welche die Festnahme in unmittelbarer Nähe hätten beobachten können. Die vorhandenen Body-Cams waren ausgeschaltet. Eine Verpflichtung, diese einzuschalten, ist in der bayerischen Gesetzgebung nicht vorgesehen.

