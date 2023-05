Hinweise auf Gewaltverbrechen: Polizei befragt Anwohner nach Leichenfund in Bayern

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Die Suche der Polizei lief auf Hochtouren. Der Entflohene saß eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes ab. © Armin Weigel/dpa

Vieles deute auf ein Gewaltverbrechen hin: Die Polizei Regensburg ermittelt nach dem Fund einer Leiche auf Hochtouren - und hofft weiter auf Zeugenhinweise.

Mintraching - Bereits am Samstagabend, dem 27. Mai, wurde die Leiche eines 73-Jährigen in Mintraching, Landkreis Regensburg, gefunden. Umgehend übernahm die Kriminalpolizei Regensburg die weiteren Ermittlungen. Schnell wurde klar: Nach einer ersten Obduktion mehren sich die Hinweise, dass es sich möglicherweise um ein Gewaltverbrechen handeln könne. Gefunden wurde die Leiche in der Hauptstraße - seitdem hofft die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Mögliches Gewaltverbrechen bei Regensburg - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wie die Beamten in einer offiziellen Mitteilung informieren, laufen die Ermittlungen auch am Pfingstmontag auf Hochtouren. Sowohl bei der Spurensicherung vor Ort als bei einer durch Rechtsmediziner durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte, die auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt hindeuten, bekräfigt die Polizei weiter.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Deshalb gründete die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe. Hierdurch sollen die genauen Umstände, die zum Tod des 73-Jährigen geführt haben, aufgeklärt werden. Am heutigen Pfingstmontag, 29. Mai 2023, befragten die Ermittler bereits mehrere Anwohner. Auch Zeugen, die am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, in Mintraching im Bereich der Hauptstraße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.