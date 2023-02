Tumulte nach Faschingsumzug: 2000 Menschen drängen in Halle, die für 600 Personen ausgelegt ist

Von: Felix Herz

Teilen

Eine Faschingsveranstaltung in der Oberpfalz musste von der Polizei unterbrochen werden, da die Party völlig außer Kontrolle geriet. © vifogra / Tiedemann

Ein überforderter Sicherheitsdienst, Tumulte und Aggression gegen die Polizei: Das und mehr sind die traurigen Fakten nach einem Faschingsumzug in der Oberpfalz.

Köfering – Nach einem Faschingsumzug am Samstag, 18. Februar, in Köfering, Landkreis Regensburg, wollten noch etwa 2000 Menschen in einer nahegelegenen Location weiterfeiern. Die dafür angedachte Halle war jedoch nur für etwa 600 Personen ausgelegt. Es kam zu Tumulten.

Tumulte nach Faschingsumzug: Zu viele Partygäste für zu kleine Halle

Wie die Polizei am Sonntag, 19. Februar, berichtet, verständigte der Sicherheitsdienst die Polizei, nachdem der Andrang auf die Party-Location zu groß wurde. Denn die rund 1000 Gäste, die im Freien vor der Halle warteten, drängten bei schlechtem Wetter immer vehementer auf ihren Einlass. Wegen der begrenzten Kapazität stauten sich die Menschen jedoch, es kam zu Gedränge und Tumulten. Auch wurden vereinzelte Notrufe wegen Panikreaktionen gemeldet, eine Massenpanik oder Ähnliches brach jedoch nicht aus.

Die teils aus Regensburg angerückten Polizisten unterbrachen die Feier und versuchten, das Chaos unter Kontrolle zu bringen. Dabei verhielt sich ein Partygast aggressiv gegenüber den Beamten und leistete Widerstand, er musste gefesselt werden. Ein weiterer Mann filmte die Szene und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Polizei unterbricht Party nach Faschingsumzug: Vergleichsweise Glimpfliches Ende

Letztlich endete die Situation aber recht glimpflich, nachdem die Polizei die Lage unter Kontrolle gebracht hatte, konnten die Partygäste – im Rahmen der zulässigen Kapazität der Halle – weiterfeiern. Gegenüber vifogra kommentierte Thomas Rölz, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neutraubling: „Die gute Nachricht ist allerdings, wir wissen bislang von keinen Verletzten, es hat auch keine Paniksituationen gegeben und auch Polizeibeamte sind nicht angegriffen oder verletzt“. (fhz)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.