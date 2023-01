Beim Einparken überfahren: Passantin tot – 46-Jähriger übersieht Fußgängerin in Regensburg

Von: Felix Herz

Beim Einparken übersah ein 46-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin und erfasste sie mit seinem Wagen. Sie überlebte nicht. © Vifogra

In Regensburg hat sich ein tragischer Unfall ereignet: Beim Einparken übersah ein 46-jähriger Autofahrer eine Passantin am Gehweg und erfasste sie.

Regensburg – Am Dienstagmittag, 17. Januar, ereignete sich ein tragischer Unfall in Regensburg. In der Jakobstraße, mitten in der Innenstadt und direkt am Bismarckplatz, überfuhr ein Autofahrer eine Fußgängerin. Sie überlebte den Unfall nicht.

Tragischer Unfall in Regensburg: Mann überfährt Frau beim Einparken

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wollte ein 46-jähriger Autofahrer in Regensburg in eine Parklücke in der Jakobstraße einparken. Als er rückwärts auf den Gehweg fuhr, übersah er eine Passantin. Die 78-Jährige wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst und verletzte sich schwer. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Um die genauen Hintergründe des Unfalls zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Gutachter hinzugezogen. Er soll jetzt die genauen Vorgänge bei dem tragischen Unfall klären.

Fußgängerin stirbt nach Unfall: Autofahrer erfasste sie beim Einparken

In der Folge des Unfalls war die Jakobstraße in Regensburg für mehrere Stunden gesperrt. Ein weiterer Unfall in der Oberpfalz sorgte am Montagabend, 16. Januar, ebenfalls für Bestürzung. Zwei Bahnmitarbeiter wurden von einem Zug erfasst – einer starb, ein weiterer wurde schwer verletzt. (fhz)

