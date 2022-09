Wie aus einem Regensburger Wahrzeichen ein exklusives Hundeklo wurde

Von: Stefan Aigner

Das Haus der Bäckermeisterswitwe an der Ecke zur Ostengasse war ein Regensburger Wahrzeichen. © Edition Bunte Hunde

Im Osten der Regensburger Altstadt stand einmal ein kleines Wahrzeichen. Die Geschichte seiner Zerstörung ist traurig und wirft ein schlechtes Licht auf die Stadt.

Regensburg – An der Ecke zur Ostengasse, hinter dem Kolpinghaus und ein wenig oberhalb des „Museums der Bayerischen Geschichte“ in Regensburg ist eine kleine Grünfläche. Bepflanzt mit Gras und Mispeln, Zierwein schießt an den aufgestellten Stangen in die Höhe. Besonders schön ist dieses Örtchen – „Hopfengarten“ genannt – nicht und gelegentlich ist auch schon vom exklusivsten Hundeklo Regensburgs die Rede.

Stadt reißt sich Regensburger Wahrzeichen unter den Nagel und zerstört es

Dass dort, wo an die Rückwand des Eckhauses ein paar Fenster hingemalt wurden, einmal ein echtes Regensburger Wahrzeichen stand, wissen nur die wenigsten. Und auch nicht, dass die Stadt Regensburg sich dieses imposanten Gebäude mit dem Zwiebelturm mit äußerst fragwürdigen Machenschaften unter den Nagel gerissen und schließlich zerstört hat.

1955: Städtische Beamte wollen auf dubiose Weise das Haus einer Witwe kaufen

Irgendwann im März oder April 1955 muss es gewesen sein, als der Eigentümerin des Gebäudes, einer Bäckermeisterswitwe, zwei Gestalten auffielen, die in der Backstube mit ihrem Sohn sprachen.

Gesehen hatte sie die Männer schon öfter vor dem Haus in der Regensburger Ostnerwacht, das ihr in einer Erbengemeinschaft zusammen mit den beiden Söhnen gehörte. Angesprochen hatte sie die zwei Unbekannten bisher nicht. Doch irgendwann wurde es der 85-Jährigen dann doch zu bunt.

Wer sie denn seien und was sie denn von ihrem Sohn und vor allem in ihrem Haus wollten, fragte die resolute Seniorin. Die beiden wiesen sich als Mitarbeiter des städtischen Liegenschaftsamtes aus: Amtmann Voggenreiter und Inspektor Blümlein. Sie hätten mit ihrem Sohn über das Haus sprechen wollen und ob man es denn nicht kaufen könne.

Dubioses Kaufangebot der Stadt Regensburg: Bäckermeisterswitwe lehnte ab

Die Bäckermeisterswitwe traf das wie ein Blitz. Denn das Haus gehörte nämlich mehrheitlich ihr, seit der Ehemann 1940 verstorben war. Aufgebracht warf sie die beiden Beamten hinaus. So sei das keine Art. Und wenn man sich für das Haus interessiere, dann habe man mit ihr zu reden und sonst niemandem.

Dass die beiden Stadtbediensteten zu diesem Zeitpunkt bereits den Grundstein dafür gelegt haben dürften, dass sie ihr Haus verlieren und am Ende dort verarmt zur Miete leben würde, bis es schließlich wenige Jahre nach ihrem Tod abgebrochen wurde, ahnte sie damals noch nicht.

Das Haus der Bäckermeisterswitwe: Ein Wahrzeichen, das man auf Postkarten druckte

Das gelbe dreistöckige Gebäude mit dem Zwiebelturm stammte im Kern wohl aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es aus- und umgebaut. Eine Backstube, drei Läden und Wohnungen waren dort untergebracht. Ein kleines Regensburger Wahrzeichen war es, dass schon vor dem Krieg auf Postkarten gedruckt wurde – zusammen mit dem Dom und der Steinernen Brücke.

Die Steinerne Brücke, der Dom und das Haus mit dem Zwiebelturm – eine Regensburger Postkarte aus der Zeit vor dem II. Weltkrieg. © privat

Von den Bomben des Krieges, die in unmittelbarer Nähe einschlugen, war es verschont geblieben. Und auch von den Arisierungen, die unter Ägide des NS-Bürgermeisters und späteren CSU-Oberbürgermeisters Hans Hermann durchgesetzt wurden.

Regensburger Bürgermeister Hans Herrmann: Erst „Arisierer“, dann Planierer

Kirchenzögling Hans Hermann, unter NS-Oberbürgermeister Otto Schottenheim getreuer und eifriger „Arisierer“ von jüdischem Eigentum, schaffte es später vor allem mit kirchlicher Hilfe seine tragende Rolle im NS-Staat herunterzuspielen. Von Erzbischof Michael Buchberger und Weihbischof Johann Baptist Höcht bekam er einen „Persilschein“.

Nach kurzer politischer Pause wurde Herrmann 1952 für die CSU zum Oberbürgermeister von Regensburg gewählt. Und in dieser Funktion betätigte sich der einstige „Arisierer“ nun als Planierer von Wohn- und Geschäftshäusern vieler Regensburger im Osten der Altstadt – meist einfache Leute und Handwerker.

Regensburg in den 50ern: Stadt sollte autogerecht werden

Nicht nur in Regensburg galt zu dieser Zeit das Ideal einer autogerechten Stadt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und 1953 entschied Hans Herrmann als eine von zwei Varianten, die damals zur Diskussion standen, eine vierspurige Verkehrstrasse durch den Osten der Altstadt zu schlagen – vom Dachauplatz über den Donaumarkt und den Grieser Spitz in den Stadtnorden von Regensburg.

Bereits damals befürchtete die Bäckermeisterswitwe, dass auch ihr Haus von diesen Planungen betroffen sein könnte. Nicht, weil sie etwas von den großspurigen Verkehrsplänen der Stadt gewusst hätte. Diese waren in der Öffentlichkeit damals kaum bekannt. Allerdings wurden im April 1953 auch die Pläne für den Neubau des Erhardihauses (heute: Kolpinghaus) vorgestellt, das im Oktober 1944 bei einem Luftangriff nahezu vollständig zerstört worden war.

Witwe hat Angst um ihr Haus - und wird zunächst beruhigt

Als das Modell für den Neubau der Öffentlichkeit präsentiert wurde, der quer in die komplette Straße gebaut werden sollte und direkt an das Haus der Bäckermeisterswitwe angegrenzt hätte, fiel nicht nur ihr auf, dass das Gebäude mit dem Zwiebelturm in dem Holzmodell fehlte.

Sie legte Einspruch gegen den Weiterbau des Erhardihauses ein, bot aber im August 1953 gleichzeitig an, diesen zurückzuziehen, wenn man ihr schriftlich bestätigen würde, dass es für ihr Haus keinerlei Wertminderung durch den Neubau eintreten werde.

Von einem städtischen Oberbaurat erhielt sich zwei Tage später die beruhigende Antwort, dass weder ein Abbruch ihres Hauses vorgesehen sei, noch dass dessen Wert gemindert werde.. Darüber hinaus erklärte der Beamte, dass ein Abbruch des Gebäudes im Zuge des Neubaus des Erhardihauses nicht vorgesehen sei.

Stadt machte dem Sohn ein Angebot, dass er nicht ablehnen konnte

So beruhigt zog die alte Dame ihren Einspruch zurück – nicht wissend, dass man ihr die ganze Wahrheit verschwiegen hatte. Denn schon damals warnten Stadtplaner intern, dass der Querbau in Verbindung mit den Verkehrsplänen zu deutlich mehr Abbrüchen führen werde.

Als zwei Jahre später, im April 1955, Amtmann Voggenreiter und Inspektor Blümlein in der Backstube auftauchten, Oberbürgermeister Hans Hermanns Männer fürs Grobe, wenn es um den preisgünstigen Erwerb von Immobilien in der Ostnerwacht ging, die für das Verkehrsprojekt abgerissen werden sollten, scheinen sie dem Sohn der Bäckermeisterswitwe ein Angebot gemacht zu haben, das dieser nicht ablehnen konnte.

Den Bäcker drückten die Mehlschulden - die Stadt reagiert

Den Mann drückten, wie viele seiner Zunft, die Mehlschulden. Sieben Bäckereien gab es zu dieser Zeit in der Ostnerwacht. Viel Konkurrenz. Rund 70 Prozent der Regensburger Betriebe waren bei den Müllern verschuldet, heißt es in einem damaligen Artikel der Tageszeitung.

So ging es auch dem Sohn der Bäckermeisterswitwe, der mehr schlecht als recht verdiente, und als Inhaber der Backstube zudem verpflichtet war, für das Auskommen seiner Mutter zu sorgen .Amtmann Voggenreiter und Inspektor Blümlein scheinen existentielle Notlage ausgenutzt zu haben.

Zwangsversteigerung bringt Familie in die Bredouille

Kurz nach dem Gespräch mit den beiden Beamten jedenfalls beantragte der Bäcker ohne Rücksprache mit seiner Mutter, dass das Haus, an dem er auch einen kleinen Erbteil hielt, zwangsversteigert werden sollte, um seine ausstehenden Verbindlichkeiten zu tilgen – und wohl auch in den Genuss einiger Vorzüge zu kommen, die ihm die Stadt kurz darauf gewährte. Doch dazu später.

Der Rest der Familie war über das Verhalten des Bäckers zwar zunächst verärgert. Andererseits sah man das Ganze aber auch relativ gelassen. Gab es ja zum Beispiel die Zusicherung der Stadt, dass Gebäude nicht abgerissen werden sollte und zum normalen Verkehrswert veräußert werden konnte. Darüber hinaus gab es neben der Stadt auch einen solventen Interessenten für das Gebäude.

Ein geheimer Beschluss macht die Pläne der Familie zunichte

Ein vermögender Konservenfabrikant hatte bereits mehrfach Angebote unterbreitet. Seine Tochter habe sich in das Haus mit dem Zwiebelturm verliebt – er werde dafür gerne einen guten Preis zahlen. Und sollten alle Stricke reißen und kein vernünftiger Preis erzielt werden, könnte, so hoffte die Bäckermeisterswitwe, ihr zweiter Sohn, ein Handelsvertreter, das Gebäude ersteigern und es so in Familienbesitz halten.

Was die Familie nicht wusste: Unmittelbar vor dem Besuch von Voggenreiter und Blümlein in der Backstube hatte der Bauausschuss des Regensburger Stadtrats entgegen der bisherigen Zusicherungen beschlossen, dass das Haus der Bäckermeisterswitwe nun doch abgebrochen werden müsse. Weil der Querbau des Erhardihauses den Plänen für eine breite Verkehrstrasse im Weg stand, sollte die Straße um den Prachtbau der Kolpingbrüder herumgeführt werden.

Zwangsversteigerung endet für die Witwe im Desaster

Die Bäckermeisterswitwe ahnte von alledem nichts. Sie hatte ihrem Sohn eine Vollmacht erteilt, um die Zwangsversteigerung am 17. Dezember 1955 selbst nicht miterleben zu müssen und hoffte auf ein gutes Ergebnis.

Doch noch bevor erste Interessenten ihre Gebote abgaben, meldete sich Amtmann Voggenreiter zu Wort. Er verkündete, dass das Gebäude früher oder später abgebrochen werden müsse, auch das Grundstück könne dann nicht mehr genutzt werden. Damit wurde das Haus binnen Sekunden für potentielle Bieter wertlos. Sie verließen den Saal.

Zurück blieben die Beamten des städtischen Liegenschaftsamtes und der Sohn der Bäckermeisterswitwe. Geschockt und von den Ereignissen überrollt steigerte er das Gebäude schließlich selbst, um der Mutter wenigstens bis zum Abbruch des Hauses ihre Wohnung zu erhalten – für 44.300 D-Mark. Die Liegenschaftsbeamten hatten zwar den Auftrag, ebenfalls mitzusteigern, blieben aber deutlich darunter.

Nach Zwangsversteigerung: Stadt setzt Familie unter Druck

Keinen Monat später begann das Liegenschaftsamt, den Sohn, der ungeachtet all dessen an seine finanziellen Grenzen gegangen war, ohne Aussicht auf einen neuen Käufer und eine langfristige Perspektive zu haben, zu drängen, das Anwesen nun doch noch an die Stadt zu verkaufen.

Man sei „durchaus bereit“, den „amtlich festgestellten Wert“ anzuerkennen. „Es ist aber nicht möglich, daß die Stadt einen weit über den Wert hinausgehenden Kaufpreis für dieses Objekt bezahlt“, schreibt das städtische Rechtsamt im Januar 1956. Verbunden wurde dieses Schreiben mit Anrufen und der Drohung, dass man auch zum Mittel der Enteignung greifen könne.

Nach Monaten Druck durch die Stadt: Familie gibt auf

Im März 1956 gaben die Bäckermeisterswitwe und ihr Sohn auf und verkauften das Haus. In dem Vertrag ertrag, den der schon bei den Arisierungen in Regensburg von der Stadt immer wieder herangezogene Notar Ernst Reiser beurkundet hat, heißt es:

„Die Stadtgemeinde Regensburg erwirbt das Anwesen Ostengasse 2 (…) zu 0,032 ha, Wohnhaus mit Läden (…) zum Preis von 62.000 DM.“

Nach Abzug aller Verbindlichkeiten blieben der Bäckermeisterswitwe und den erbberechtigten Söhnen gerade einmal 39.000 D-Mark.

Zur Einordnung: Sechs Jahre später bot die Stadt für ein vergleichbares Wohngebäude in der Ostnerwacht bis zu 200.000 D-Mark.

Nach Verkauf: Die Witwe wohnte in ihrem früheren Haus nun zur Miete

In bescheidenen Verhältnissen lebte die Bäckermeisterswitwe noch bis kurz vor ihrem Tod im Jahr 1964 zur Miete in dem nun städtischen Anwesen, zusammen mit neun bis zehn weiteren Mietparteien, die den Kaufpreis für die Stadt mehr als abbezahlten, bis das Gebäude schließlich im Jahr 1966 abgerissen wurde.

Der anderen Sohn, jener Bäcker, der die Zwangsversteigerung beantragt und der Stadt dadurch den günstige Zugriff auf das Haus ermöglicht hatte, durfte den Betrieb noch bis zu seiner Rente weiterzuführen. Anschließend erhielt er eine städtische Wohnung für sich und seine Frau. Eine der schöneren, in der Neumannstraße.

Verkehrspläne der Stadt scheitern - doch das Haus wurde zerstört

Aus den Verkehrsplänen, denen in der Ostnerwacht insgesamt rund 40 Gebäude zum Opfer fielen, für deren günstigen Ankauf Amtmann Voggenreitter und Inspektor Blümlein gesorgt hatten, wurde am Ende nichts (Mehr darüber).

Sie scheiterten am Protest und Widerstand von Regensburger Bürgerinitiativen – zum heutigen Vorteil der Stadt Regensburg, die wohl kaum Weltkulturerbe geworden wäre, hätte sich die Vision von der autogerechten Altstadt durchgesetzt.

Wo das Haus früher stand ist heute ein hässlicher „Hopfengarten“

Der heutige Schwanenplatz, der erst durch die Abbrüche entstand, ist nun Standort der wohl teuersten öffentlichen Toilette Regensburgs. Und dort, wo das gelbe Haus mit dem Zwiebelturm einmal stand, befindet sich der erwähnte „Hopfengarten“, der allerdings entgegen der ursprünglichen Planungen nicht mit Hopfen, sondern mit Gras, Mispel und Zierwein bepflanzt wurde und derzeit eher als Hundeklo denn als Platz von hoher Aufenthaltsqualität dient.

Der sogenannte „Hopfengarten“ an der Ecke Ostengasse. An die Fassade des vermeintlichen Eckhauses wurden ein paar Fenster gemalt. © Stefan Aigner

