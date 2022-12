Regensburger Student verzweifelt: Seit sechs Monaten auf WG-Suche – 1.180 Euro für 13 Quadratmeter?

Von: Michael Bothner

Seit sechs Monaten auf Wohnungssuche in Regensburg: Martin Terhag. © Michael Bothner

Allein im November absolvierte Martin Terhag 35 „Castings“ bei WGs, um ein Zimmer in Regensburg zu finden. Ohne Erfolg.

Regensburg - Sechs Monate ist es her, seit es Martin Terhag aus der niederbayerischen Provinz nach Regensburg zog, um hier zu studieren. Doch eine Bleibe gefunden hat er bislang immer noch nicht.

Anfang Juli begann er an, nach Wohngemeinschaften zu suchen, verschickte erste Anfragen. Doch statt einer festen Bleibe surft er seit Wochen von Couch zu Couch. Terhag bekommt die für Studenten in Regensburg ernste Wohnungsnot zu spüren.

Sechs Monate Wohnungssuche in Regensburg: Welt aus Anzeigen, Anfragen und Castings

„Eigentlich würde ich gerne in Ruhe mein erstes Semester in Politikwissenschaft bestreiten, meiner Erwerbsarbeit nachgehen und abends auch mal ein wenig soziale Kontakte pflegen.“ Stattdessen tummelt sich Terhag weiterhin in einer Welt aus Anzeigen, Anfragen und Castings. Fast täglich stellt er sich einer neuen WG vor.

Mittlerweile kopiere er einen Standardtext und füge das ein, was der jeweiligen WG womöglich gefallen könnte. Mal ist er der lustige Partygänger, mal derjenige, der am liebsten zuhause bleibt, um in der WG-Küche zu plaudern.

Verzweifelte WG-Suche: Leben aus dem Rucksack

Dass er 29 Jahre alt ist, schreibt er mittlerweile nicht mehr in seine ersten Anfragen. „Ich versuche mein Alter so lange es geht zu verschweigen.“ In der Hoffnung, zumindest eingeladen zu werden und dann doch irgendwann Leute von sich als neuen Mitbewohner zu überzeugen.

Frust macht sich breit bei ihm. „Ich hatte mich echt gefreut, auf die Stadt, auf die Leute, das Studium.“ Stattdessen lebt er seit seinem Umzug Anfang September aus dem Rucksack, kommt bislang bestenfalls für ein paar Wochen bei Bekannten unter und sichtet weiter täglich die WG-Anzeigen.

WG gesucht: 35 Castings, bis zu 200 Mitbewerber

35 Castings bei Wohngemeinschaften hat er allein im November absolviert – mit teils um die 200 Mitbewerber. Die Suche verkomme da oft zur Blockabfertigung. „In 30 Minuten sollst du die Jury von dir überzeugen.“ Wer Glück hat, darf zumindest in die zweite Runde. Meist gäbe es aber nicht einmal eine Rückmeldung.

Mittlerweile löse jedes neue Angebot im Internet löse Stress bei ihm aus. Eigentlich müsse darauf sofort reagiert werden. Doch wozu, wenn dann wieder nichts dabei heraus springt, fragt sich der junge Mann.

Verzweifelte Wohnungssuche in Regensburg: „Am liebsten würde ich manchmal laut schreien.“

„Wie der Esel, dem man eine Karotte vorhält, die er aber nie erreichen kann“ fühle er sich inzwischen. Und je länger er suche, desto weniger könne er sich noch aufraffen, nach einem langen Arbeitstag Freitag spätabends – wenn andere feiern gehen – beim Casting noch den Fröhlichen zu spielen.

„Am liebsten würde ich manchmal laut schreien.“ Wenn es dann dafür einen privaten Rückzugsort gäbe, ein Zimmer, das seines ist und das er auch nach seinem Geschmack einrichten kann. Ikea habe das in seinem Werbeslogan einfach falsch verstanden, versucht er den Humor noch nicht ganz zu verlieren: „Ich lebe, aber wohne noch nicht.“

Verzweifelte Wohnungssuche: 1.180 Euro für 13 Quadratmeter

Wählerisch ist Terhag nicht mehr. Er würde mittlerweile alles annehmen, was für ihn einigermaßen bezahlbar ist. Vermutlich sogar jenes Zimmer in einer 6er-WG. Die selbsternannte „Chaotentruppe“ schafft es auf ihrer Suche nach einem Mitglied immerhin recht nah an den städtischen Mietenspiegel heran: 430 Euro für ein 38-Quadratmeter-Zimmer.

Meist ist es aber deutlich teurer. Nicht selten liegt ein Zimmer auf der Internetplattform WG-Gesucht bei um die 30 Euro je Quadratmeter. Spitzenreiter und wohl noch eine Ausnahme dürfte zuletzt ein Zimmer in der Agnesstraße gewesen sein: 1.180 Euro für 13 Quadratmeter.

Kein fester Wohnsitz: Das macht vieles schwierig

Dass er keinen festen Wohnsitz hat, sorgt für weitere Probleme. Weil er keine Mietkosten angeben kann, gestalten Anträge wie für BAföG deutlich schwieriger. Ohne den Bescheid wiederum weiß der 29-Jährige nicht, wie viel er zusätzlich zu seinem Studentenjob bekommen würde. Das macht die Kalkulation für Lebenshaltung und Miete schwierig.

Die Entscheidung, ob er noch etwas findet, liege am Ende aber ohnehin nicht bei ihm. „Dass ich selbst keinen Alkohol trinke, wurde mir bei der Suche auch schon mal zum Verhängnis.“ Und manche WGs suchen explizit nach Frauen. Meist entscheide aber schlicht das Glück. „Irgendwer der 200 anderen Bewerberinnen und Bewerber hat dann halt im ersten Moment besser performt.“ Für den Rest heißt es, weiter suchen.

Kurz vor den Feiertagen versucht sich der Student noch selbst bei Laune zu halten. Doch ihm ist anzusehen, wie schwer das mittlerweile fällt.

Sechs Monate erfolglose Wohnungssuche: Betroffener denkt über Studiumsabbruch nach

Derzeit hält er sich mangels Rückzugsort verstärkt an der Uni auf. „Dort sind wir ein kleiner Haufen, mit dem ich den Tag zwischen Uni, Arbeit und Wohnungssuche verbringe.“ Die Lust an sozialen Kontakten, sie hätten in der Domstadt zuletzt stark abgenommen. Das inzwischen wieder pulsierende Studi-Leben, die zahlreichen Bars, das lebendige Regensburg, es findet eher ohne Terhag statt.

Wenn der gelernte Einzelhandelskaufmann nicht jederzeit die Möglichkeit hätte, in seinen alten Beruf zurückzukehren, er hätte wohl längst die Reißleine gezogen. „Dass ich eine schnelle Alternative habe, beruhigt mich momentan noch ein wenig.“ Der Gedanke, alles hinzuwerfen und nach Niederbayern zurück zu gehen, sei aber klar vorhanden.

