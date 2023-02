Nach Reh-Riss „wie aus Horrorfilmen“: Jagdpächter stellt am Riederstein Hinweistafeln auf

Von: Klaus Wiendl

Der Rehriss am Riederstein durch einen Hund ist noch ungeklärt. Frei laufende Hunde werden zum Problem – der Jagdpächter stellt nun Hinweistafeln auf.

Tegernsee – Vor zwei Wochen hat der Riss eines Rehs durch einen Hund für Entsetzen gesorgt. Doch nach wie vor sind frei laufende Hunde in der Nähe des Tatorts vor dem Riedersteinparkplatz unterwegs. Tierfreunde und der Jagdpächter versuchen es nun mit Hinweistafeln.

Es ist, als hätte es diesen schrecklichen Vorfall am 5. Februar nicht gegeben, als ein streunender Hund am Ende des Riederstein-Wanderwegs und in der Nähe des Parkplatzes ein führendes Reh hetzte und zu Tode biss. Augenzeugen erlebten diese schrecklichen Szenen hautnah und mussten sich in Sicherheit bringen. „Wir sahen, wie sich der Hund in dem schreienden Reh verbiss. Er zerrte an dem Tier, schleifte es über die Straße. Er biss zu wie eine Bestie. So, wie man das aus Horrorfilmen kennt“, berichtete das Paar, das auf dem Weg zum Riederstein unterwegs war.

Zwei Wochen nach Reh-Riss: Jagdpächter stellt Hinweistafeln auf

Doch als die alarmierte Polizei eintraf, war der Hund weg. Zurück blieb das Reh – zu Tode gebissen von einem großen, schwarzen Hund, wie die Wanderer berichteten. Nun versucht der Jagdpächter Lorenz Höß dem Hundehalter mit Hinweisschildern auf die Spur zu kommen. Ausgesetzt sind 500 Euro Belohnung von Privatleuten für den Tierschutzverein Tegernseer Tal. Doch auch zwei Wochen nach dem Vorfall seien noch keine verwertbaren Hinweise auf den Hundebesitzer eingegangen, ist von der Polizei in Bad Wiessee zu erfahren.

Auch die öffentliche Forderung der Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Johanna Ecker-Schotte, nach einer Leinenpflicht scheint nicht zu fruchten, wie Recherchen unserer Zeitung am Samstag ergaben. Etwa an gleicher Stelle, an der es zum berichteten Vorfall gekommen war, wechselte erneut ein Reh in aller Ruhe die Forststraße zum Riederstein. Kaum war es außer Sichtweite, rannte ein schwarz-weiß gefleckter Hund an der Stelle des Wildwechsels vorbei, allerdings ohne Jagdtrieb. Sein Herrchen fuhr bergab mit einem Mountainbike. Seinen Hund hatte der Freizeitsportler aber nicht im Blick.

Regelmäßige Besucher: An der Stelle des Rehrisses in Tegernsee-Süd sind die Tiere häufig zu beobachten – hier aufgenommen am vergangenen Samstag. © KW

Frei laufende Hunde: „Problematik muss man ins Bewusstsein rufen“

„Wo das Reh gerissen wurde, sind immer mal Rehe unterwegs, vor allem oberhalb der Villen an einem Südhang“, erklärt Höß. Er spreche oftmals Leute mit frei laufenden Hunden an. Zuletzt habe er als Antwort eines Besitzers eines großen Hundes zu hören bekommen, „das ist ein Nasen- und kein Beißhund“. Seine Erfahrungen mit Hundebesitzern seien geteilt, erklärt der Jagdpächter. Manche würden ihren Hund nach seinen Hinweisen anhängen, manche dagegen Unverständnis zeigen.

Höß aber gibt angesichts der vielen Hunde in seinem Revier nahe dem Tegernsee nicht auf: „Diese Problematik muss man immer wieder ins Bewusstsein der Hundehalter rufen.“

