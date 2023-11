Reizangriff an Fürther Schule: Mehr als 40 Menschen verletzt – mehrere im Krankenhaus

Von: Lisa Metzger

In der Leopold-Ullstein-Realschule haben am Donnerstag, 16. November, Unbekannte einen Reizstoff auf der Schultoilette versprüht. © NEWS5 / Merzbach

Am Donnerstag, 16. November, haben Unbekannte einen Reizstoff in einer Schule in Fürth versprüht. Über 40 Menschen erlitten Atemwegsbeschwerden. Die Ermittlungen laufen.

Fürth – Gleich auf zwei Stockwerken der Leopold-Ullstein-Realschule in Fürth mussten Feuerwehrkräfte Schüler ins Freie bringen, das berichtet die Deutsche Presseagentur in einer Mitteilung. Am Donnerstag, 16. November, haben Unbekannte in einer Schultoilette in Fürth einen Reizstoff versprüht und damit einen Großeinsatz ausgelöst.

42 Menschen bei Reizstoff-Angriff verletzt

Nach Angaben der Polizei erlitten gut 42 Personen Atemwegsverletzungen, vier davon mussten ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr. Die Polizei ermittelt aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung.

