Scheibe durchschlagen: Rettungshubschrauber muss wegen Taube notlanden

Von: Katarina Amtmann

Eine Taube prallte im Ostallgäu mit einem Rettungsheli zusammen, der Hubschrauber machte daraufhin eine Notlandung (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Eine Taube prallte gegen einen Hubschrauber und durchschlug dessen Scheibe. Der Rettungsheli landete nach dem Zusammenprall not.

Bidingen - In Bayern hat sich ein kurioser Unfall ereignet. Ein Rettungshubschrauber musste nach einem Zusammenprall mit einem Vogel notlanden.

Taube kracht durch Scheibe: Rettungshubschrauber muss notlanden

Am Freitagabend, 14. April, kam es in Bidingen (Landkreis Ostallgäu) zu einem Zusammenprall zwischen einer Taube und einem Rettungshubschrauber. Der Heli ist daraufhin notgelandet.

Rettungsheli war im Einsatz: Notlandung nach Crash mit Taube

Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte, hatte der Vogel die Cockpit-Scheibe des Hubschraubers durchschlagen. Der mit vier Menschen - darunter einem Patienten - besetzte Helikopter war gerade im Einsatz und auf dem Weg von einer Klinik in Augsburg zurück zu seinem Standort in Österreich. (kam/dpa)

