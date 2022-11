Bananenspinne in bayerischem Supermarkt? Spinnennest entdeckt – Feuerwehr evakuiert Geschäft

Von: Felix Herz

Wegen des Verdachts, dass sich eine Bananenspinne zwischen den Bananen in einem bayerischen Supermarkt verstecke, wurde dieser evakuiert (Symbolbild). © blickwinkel / IMAGO

Im Euerbacher Rewe-Markt wurde ein Spinnennest zwischen Bananen entdeckt. Aus Sorge vor der berüchtigten Bananenspinne wurde der Laden evakuiert.

Euerbach – Nicht selten kommt es vor, dass giftige Kleintiere wie Spinnen versteckt zwischen Lebensmitteln den langen Weg von Südamerika bis nach Deutschland überstehen. Hier sorgen sie dann für einen gehörigen Schrecken, wenn Kunden die blinden Passagiere beim Einkaufsbummel entdecken. Oft ist es aber auch falscher Alarm. In Euerbach, Landkreis Schweinfurt, gab es nun einen solchen Fall. Der BR hatte zuerst darüber berichtet.

Bananenspinne im Supermarkt? Feuerwehr evakuiert vorsichtshalber den Laden

Die Feuerwehr Euerbach informierte am Samstagnachmittag, 12. November, dass im örtlichen Rewe ein Spinnennest bei den Bananen gefunden worden war. Gemeinsam mit der Polizei evakuierte man den Laden, da nicht auszuschließen war, dass es sich bei dem Grusel-Fund um die giftige Bananenspinne handelt. Diese war schon öfter zwischen Bananen aus Südamerika entdeckt worden. Erst Anfang November hatte es denselben Verdacht in Miesbach gegeben.

Glücklicherweise entpuppte sich die Spinne auch in diesem Fall als ungefährlich. Laut Feuerwehr, die von dem Vorfall auch auf Facebook berichteten, wurden Spezialisten aus Nürnberg nach Euerbach geholt, um sicher festzustellen, dass es sich bei dem aufgefundenen Spinnennest nicht um Bananenspinnen handelt.

Keine Bananenspinne: Feuerwehr gibt Entwarnung – Rewe-Filiale kann wieder öffnen

Die Spezialisten bestätigten dann, dass es sich bei den entdeckten Spinnen nicht um ihre gefährlichen Artgenossen aus Südamerika handelt. Die Rewe-Filiale in Euerbach kann daher am Montag ganz normal öffnen. Dies bestätigte man auch in einem Beitrag auf Facebook.

