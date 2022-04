Kurz nach Eröffnung: Herber Rückschlag für 24-Stunden-Rewe in Bayern

„Nahkauf-Box“

Ein kleiner Rewe-Markt in Pettstadt wollte Kunden den Einkauf an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr ermöglichen. Nun gibt es einen Dämpfer.

Pettstadt - Die Supermarktkette Rewe hat in Pettstadt bei Bamberg Deutschlands erste „Nahkauf-Box“ eröffnet. Damit sollte das Einkaufen an sieben Tagen in der Woche möglich sein. Doch kurz nach der Eröffnung gibt es einen Dämpfer, wie infranken.de berichtet. Denn: Laut einer gesetzlichen Regelung muss der Markt an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben.

Rewe-Minimarkt in Pettstadt: Rückschlag kurz nach Eröffnung

„Wir haben am vergangenen Donnerstag eine Anfrage an die Regierung von Oberfranken gestellt, nachdem wir den Hinweis bekommen haben, dass in Pettstadt ein 7-Tage-Kleinstsupermarkt eröffnet hat“, sagte ein Sprecher des Landratsamts Bamberg gegenüber inFranken.de. Ob bei der Eröffnung, bei der auch CSU-Landrat Johann Kalb anwesend gewesen sei, das 7-Tage-Konzept so vorgestellt worden sei, konnte der Sprecher dem Portal nicht sagen.

Rewe-„Nahkaufbox“ in Pettstadt 39 Quadratmeter, 700 Artikel im Sortiment Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs in der kleinen Gemeinde Laden ohne Personal Bargeldloses Bezahlen per „Self-Checkout-Kasse“

Rewe-Supermarkt in Pettstadt: Doch keine Öffnung rund um die Uhr

Am Freitag sei dann die Antwort der Regierung Oberfranken gekommen. Demnach hatte das Kabinett im Juli 2021 beschlossen, dass „digitale Kleinstsupermärkte ohne Verkaufspersonal und mit einer reinen Verkaufsfläche von bis zu 100 Quadratmetern“ künftig an jedem Werktag, „also von Montag bis Samstag rund um die Uhr öffnen“ dürften, berichtet infranken.de weiter. Ein Verkauf an Sonntagen und Feiertagen sei dagegen nicht zulässig. Das Landratsamt habe den Betreiber des Mini-Supermarktes dann auf die Regelung hingewiesen, so der Sprecher weiter. Noch am 27. März hatte der Rewe-Supermarkt mitgeteilt, dass Kunden an 24 Stunden, sieben Tage die Woche einkaufen könnten. Das ist nun erstmal nicht mehr der Fall. (kam)