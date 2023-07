Partnerin im Regen stehen lassen? Aiwanger-Foto sorgt für Aufsehen – Video zeigt ganze Wahrheit

Von: Katarina Amtmann

Ein Foto von Hubert Aiwanger mit Freundin Tanja Schweiger bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth sorgte für Aufsehen. Nun zeigt ein Video, wie es wirklich war.

Bayreuth - Der Eröffnungstag der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth fiel ins Wasser. In strömendem Regen mussten die prominenten Gäste ins Festspielhaus zur Oper „Parsifal“ laufen.

Söder und Aiwanger bei den Bayreuther Festspielen: Stehen ihre Frauen im Regen?

Bilder erweckten dabei den Eindruck, die Männer würden ihre Damen im Regen stehen lassen. Karin Baumüller-Söder, Ehefrau von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder, wurde offenbar ebenso nass wie Angela Merkel, Digitalministerin Judith Gerlach und Tanja Schweiger, Partnerin von Hubert Aiwanger.

„Bewusst manipulativ“: Aiwanger poltert nach Regen-Fotos aus Bayreuth

Doch Bayerns Wirtschatfsminister wehrt sich am Donnerstag, 27. Juli, auf Twitter. „Zur Information wie es wirklich war, weil gerade überall Bilder rumgereicht werden, wie ‚Aiwanger andere im Regen stehen lässt‘. Bewusst manipulativ wie bei Zitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen werden“, poltert der Freie-Wähler-Chef und postet einen Ausschnitt der Tagesschau.

Auf dem Video zu sehen: Freundin Tanja Schweiger läuft zwar tatsächlich kurz im Regen, huscht aber schon nach einer Sekunde direkt mit unter den Schirm, eng an eng läuft das Paar gemeinsam unter dem Regenschirm zum Festspielhaus.

„Warum auf einmal so empfindlich?“ - Kritik an Aiwanger, aber auch viel Zuspruch

In den Kommentaren erhält Aiwanger viel Unterstützung und Zuspruch, aber auch Kritik bleibt nicht aus: „Sonst bist du doch auch für BILD-Methoden, warum auf einmal so empfindlich?“ fragt jemand. Gemeint sein dürften wohl unter anderem auch Aiwangers Positionen zum Klimawandel. „Was nun? Der im Frühjahr vorausgesagte/vermutete Hitzesommer in Deutschland ist bisher ausgeblieben. Die letzten Tage vermehrt trüb/Regen, nachts für Juli relativ kühl. Also: systematisch an den Klimaherausforderungen arbeiten, aber keine Panik verbreiten“, schrieb er beispielsweise zu einer Wettervorhersage. „Sie haben augenscheinlich wenig Ahnung vom Unterschied zwischen Klima und Wetter, oder?“ war nur einer der Kommentare zu dem Tweet. (kam)

Hubert Aiwanger wurde im Winter für einen Tweet kritisiert. Für eine Antwort hatte Söders Vize als Ministerpräsident kein Verständnis und teilte ordentlich aus. Thema war wie so oft das Wetter.

