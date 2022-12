Tat 40 Jahre her: Mann stahl Museums-Schatz – jetzt brachte er ihn mit kurioser Begründung zurück

Von: Tanja Kipke

Bucht taucht nach 40 Jahren wieder auf: Dieb hatte es wegen Mutprobe aus Richard Wagner Museum gestohlen. © Daniel Vogl/dpa/Richard Wagner Museum (merkur.de-Collage)

Vor 40 Jahren stahl ein Unbekannter ein historisches Buch aus dem Richard Wagner Museum in Bayreuth. Jetzt brachte er es wieder zurück – mit einer kuriosen Begründung.

Bayreuth – Für das Bayreuther Richard Wagner Museum ist es ein „unverhofftes Vorweihnachtsgeschenk“, wie es in einer Mitteilung heißt. Vor etwa 40 Jahren stahl ein Unbekannter ein im August 1876 original von Richard Wagner handsigniertes Buch aus der Wahnfried-Bibliothek. Genau genommen handelt es sich um den Titel „Friedrich der Große und die deutsche Literatur“ von Heinrich Pröhle, Berlin 1872. Jetzt tauchte es plötzlich wieder auf.

Diebstahl aus Museum nach 40 Jahren aufgeklärt: Liebesgeschichte der Hintergrund

„Nun hat der unrechtmäßige Eigentümer seine Beute aus später Reue über einen Bayreuther Mittelsmann zurückgegeben“, heißt es weiter. Zur Freude des Museums. Offenbar steckte eine Liebesgeschichte hinter dem Diebstahl. Das Buch zu klauen sei eine „fragwürdige Mutprobe als eigentümlicher Liebesbeweis“ gewesen.

Ob die gelungene Mutprobe für den Dieb in Sachen Liebe zum Erfolg geführt hat, gibt das Museum beziehungsweise vielmehr der Unbekannte nicht preis. Das Museum verrät die Identität des Über des Täters nicht, „zumal eine weitere rechtliche Verfolgung der Angelegenheit ohnehin nicht möglich ist, da die Tat inzwischen verjährt ist.“ Das Museum freue sich vielmehr darüber, dass das signierte Buch Richard Wagners nun wieder an seinen Platz in der Wahnfried-Bibliothek zurückkehren kann.

Erst vor einigen Wochen erschütterte ein Millionen-Diebstahl die Museumswelt. Unbkannte entwendeten aus dem Kelten-Museum in Manching 483 Goldmünzen, die Ermittlungen dauern an. (tkip)

