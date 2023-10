Mit Kind im Auto: 29-Jähriger rast durch Nürnberg, fährt trotz erstem Unfall weiter – dann kracht es richtig

Von: Felix Herz

Mit einem Kind im Auto raste ein Autofahrer am Montagabend durch Nürnberg. Am Ende kam es zu einem folgenschweren Unfall. © vifogra / Besold

Ein Autofahrer in Nürnberg verursacht mit rücksichtslosen Überholmanövern einen schweren Unfall. Fünf Personen werden verletzt, darunter ein Kind.

Nürnberg – Ein Autofahrer in Nürnberg hat am frühen Montagabend, 16. Oktober, bei mehreren Überholmanövern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Mit einem Kind an Bord geriet er aus seiner Fahrspur, was zu fünf Verletzten, einem abgerissenen Hinterrad und einem beschädigten Stromkasten führte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Am Abend wurde bekannt, dass der Wagen des Mannes auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde.

Nach erstem Unfall fuhr er unbeirrt weiter: Chaos-Fahrt mit Kind im Auto

Der 29-jährige Fahrer hatte am frühen Montagabend versucht, einen Transporter an der westlichen Stadtgrenze zu überholen. Dabei fuhr er über eine Verkehrsinsel und streifte den Transporter, wodurch der linke Außenspiegel abgerissen wurde. Trotz des Schadens fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Bei dem Versuch, zwei weitere Fahrzeuge zu überholen, kollidierte sein Auto mit einem anderen Fahrzeug. Dabei wurde das linke Hinterrad aus der Karosserie gerissen. Anschließend krachte der 29-Jährige mit seinem Auto ins Heck eines Transporters. Er kam von der Straße ab, rammte ein geparktes Auto und schob es gegen eine Hauswand. Ein Stromkasten wurde dabei beschädigt.

Fünf Verletzte nach wilder Fahrt durch Nürnberg: Keine Alkohol- oder Drogenanzeichen

Die Polizei berichtete, dass fünf Personen bei der Unfallserie leicht verletzt wurden. Darunter waren die Beifahrerin des 29-Jährigen und das Kind im Auto. Es gab keine Anzeichen dafür, dass der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.