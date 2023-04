Ehepaar bemerkt Brand: Frau kann sich retten - Mann lebensgefährlich verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Ehepaar bemerkte einen Brand, die Frau rettete sich ins Freie und rief den Notruf. Der Mann ging im Keller nachsehen und wurde lebensgefährlich verletzt.

Rimpar - Ein Mann erlitt in der Nacht von Freitag auf Samstag, 15. April, bei einem Wohnhausbrand lebensgefährliche Verletzungen. Das Unglück geschah in Rimpar (Ortsteil Maidbronn, Landkreis Würzburg).

Ehepaar bemerkt Wohnhausbrand: Frau rettet sich ins Freie

Der Mann (73) bemerkte gemeinsam mit seiner Frau kurz nach Mitternacht, wie sich Brandgeruch im Wohnzimmer des Hauses ausbreitete. „Bei einem Blick in den Flur entdeckte er, dass Rauch aus dem Keller im Treppenhaus aufstieg und sich offene Flammen im Keller ausbreiteten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei am Sonntag. Die Frau lief sofort ins Freie und alarmierte den Notruf.

Ehefrau rettet sich bei Brand ins Freie - Mann geht in den Keller und wird lebensgefährlich verletzt

Der 73-Jährige begab sich jedoch in den Keller und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er hatte bereits lebensgefährliche Verletzungen erlitten und kam zur medizinischen Versorgung sofort in ein Krankenhaus.

Die regionalen Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Gegen 2 Uhr nachts war der Brand gelöscht. „Anschließend stellten sie bis zum Samstagmorgen eine Brandwache. Der entstandene Sachschaden liegt dem derzeitigen Ermittlungsstand nach im unteren sechsstelligen Bereich“, so die Polizei weiter.

Wohnhausbrand im Kreis Würzburg - Ursache unklar

Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar und wird untersucht. Die Ermittlungen wurden von der Kripo Würzburg übernommen. (kam)

