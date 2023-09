Rollerfahrer kracht gegen Wasserdurchlass – und stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Fahrer eines Yamaha-Motorrollers kam in Oberfranken von der Straße ab. Er prallte gegen einen Wasserdurchlass und starb.

Wilhelmsthal - Am Mittwochabend, 27. September, ereignete sich auf der Staatsstraße St2200 in der Nähe von Wilhelmsthal (Landkreis Kronach) ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Motorrollerfahrer sein Leben verlor. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Yamaha-Fahrer kommt von Straße ab: Biker verunglückt im Landkreis Kronach

Kurz vor 18 Uhr war der 55-jährige Fahrer eines Yamaha-Motorrollers auf der Staatsstraße St2200 in Richtung Effelter unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wasserdurchlass. Die erlittenen Verletzungen waren so schwerwiegend, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb.

„Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, der die Beamten der Polizei Kronach bei der Klärung der Unfallursache unterstützte“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Staatstraße bei Wilhelmstal zeitweise gesperrt: Motorroller-Fahrer stirbt bei Unfall

Der Unfall verursachte einen Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Staatsstraße zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. (kam)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.