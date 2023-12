Rosenheim-Cops-Hauptdarstellerin begeistert mit Wow-Fotos – auch mit alten privaten

Von: Armin T. Linder

Ein Rosenheim-Cops-Star hat einen Raketenstart bei Social Media hingelegt – und begeistert die Fans ein ums andere Mal mit ungewöhnlichen Fotos.

München – So einen Social-Media-Auftakt eines Promis gab es selten! Rosenheim-Cops-Hauptdarstellerin Karin Thaler, die in der ZDF-Serie seit der ersten Staffel Marie Hofer verkörpert, ist neu bei Instagram und Facebook. Der eine oder andere Kollege ist dort schon länger unterwegs, aber eher zurückhaltender, etwa Max Müller, der sich über üble Machenschaften ärgern musste. Baran Hêvî hingegen ist schon aktiver, berichtet gerne aus seinem Alltag.

Rosenheim-Cops-Star postet Fotos aus den Neunzigern von Traumschiff-Auftritt

Karin Thaler legte einen absoluten Raketenstart hin – mit mehr als 30 Beiträgen in gut drei Wochen. Und die haben es in sich. Ein Foto-Posting zeigte sie kürzlich gemeinsam mit Ehemann Milos Malesevic, ihre Liebe begann einst als One-Night Stand, im Slowenien-Urlaub. Seitdem grub die 58-Jährige noch tiefer in der Erinnerungs-Schatulle. Und fand Bilder aus den Neunzigern.

Mit den Hashtags „Zeitreise“, „Behindthescenes“ gab es eine Fotoserie (weitere Aufnahmen sehen Sie durch Klicks auf die Pfeile/Wischen) von ihrem Karriere-Start. „Mein 1. Traumschiff 1993, Indien/Malediven. Ich durfte insgesamt 4x dabei sein“, schildert sie. Dabei unternahm sie mit Schauspiel-Kollegin Karin Anselm einen Ausflug von Taj Mahal, der ebenfalls mit Bildern dokumentiert ist, an denen die Fans nun teilhaben dürfen. Der zusätzliche Hashtag „Schmankerl“ ist wohl mehr als angemessen. „Oooooohhhhh, so so schöne Fotos!!! Erinnerungen sind unbezahlbar!!!“, heißt es etwa in den Reaktionen.

Es gab auch eine Zeit vor den Rosenheim-Cops bei Karin Thaler. Wussten sie, dass sie einst Schlager gemacht hat? Alte Cover zeugen noch davon. Fans der ZDF-Serie zeigten sich auch irritiert, als sie einen Schauspiel-Auftritt von Thaler im Punk-Look entdeckt hatten.

Rosenheim-Cops-Star Karin Thaler zeigt Foto aus Malediven-Urlaub

Zurück zu Instagram: Innerhalb von 24 Stunden legte Thaler dann am 12. und 13. Dezember zwei Wow-Postings nach. Das eine Foto zeigt sie mit ihrem Gatten beim Angeln. Im anderen schwelgt sie mitten im Dezember in Urlaubserinnerungen. Thaler liegt im Bikini am Traumstrand vor tiefblauem Meer, über ihr die Palmen. Ein Wahnsinnsfoto, das den Angaben zufolge ihr Ehemann aufgenommen hatte.

„Da träume ich mich gleich wieder hin“, schreibt sie zu dem Posting. Dazu gibt‘s den Hashtag „aufdemrückenliegendperfektebikinifigur“. Ein weiterer Hashtag klärt wohl auf, wo das Bild entstanden ist: auf den Malediven. „Besser geht nicht“, meint ein Fan. „Ein Träumchen“, „Das ist wunderschön“, „Waaaahnsinn wie schön!!!“ und „Wow sehr schönes Bild“, kommentieren andere. Ehemann Milos lässt zwei Kuss-Emojis und ein Herzchen da. Ihn scheinen die neuen Social-Media-Aktivitäten seiner Ehefrau also auch zu begeistern. Ein anderer Rosenheim-Cops-Star plauderte kürzlich einen Paukenschlag aus: Stockl ist bald plötzlich weg! (lin)